Adamczyk: europejska sieć transportowa TENT powinna dotrzeć m.in. do Odessy

Europejska sieć transportowa TENT powinna objąć także Odessę, Chersoń i Mariupol – podkreślił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wskazał, że kluczowe będzie np. przystosowanie ukraińskich kolei do europejskiej szerokości torów.

Adamczyk podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zwrócił uwagę, że korytarze komunikacyjne są "organizmem żywym" i powinny one być dostosowywane m.in. do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Przypomniał, że sieć TENT ma podlegać rewizji w pierwszej dekadzie obecnego dziesięciolecia.

Minister zwrócił uwagę, że państwa członkowskie UE, które są na wschodnie postawiły sobie ambitne zadanie ws. budowy korytarza łączącego Morze Egejskie, Morze Czarne i Bałtyk.

Zdaniem Adamczyka kluczowym jest, aby ten korytarz obejmował także Ukrainę i takie miasta jak Odessa, Chersoń i Mariupol. "To byłby też sygnał na brak zgody na to, co się dzieje na wschodniej Ukrainie" - zaznaczył.

Minister podkreślił, że oprócz szlaków drogowych na Ukrainie musi być również rozwijana kolej. Chodzi o budowę torów mających europejską szerokość. "Połączenie kolejowe o europejskiej szerokości toru to gwarancja rozwoju gospodarczego i gwarancje związane z całym otoczeniem militarnym" - zauważył.

Wiceminister infrastruktury Ukrainy Mustafa-Masi Nayyem zapewnił, że już teraz jego kraj zainwestował 200 mln dol. w przystosowywanie sieci kolejowej na zachodzie Ukrainy w kierunku granicy z Polską do europejskiej szerokości torów. Zwrócił uwagę, że kluczowym będzie również naprawa dróg, które w wyniku działań wojennych zostały zniszczone. Podkreślił, że zbombardowanych zostało ponad 300 mostów drogowych, a to tylko część zniszczeń.

Mustafa-Masi Nayyem akcentował, że ukraiński rząd widzi potrzebę zapewnienia dróg dojazdowych w zachodniej części kraju do Polski, jak i do Rumunii.

Zapewnił, że Ukraina ma zamiar otwierać kolejne przejścia graniczne z Polską, by udrożnić transport, zmniejszyć kolejki na granicach.

Ukraiński wiceminister przywołał również dane, z których wynikało, że obecnie za 55 proc. wartości ukraińskiego eksportu odpowiada transport drogowy. Dodał, że we wrześniu Ukrainie powinno się udać wyeksportować do 8 mln ton zbóż.

Wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski Vel Sęk podkreślił, że budowa europejskiego korytarza transportowego północ-południe (z uwzględnieniem Ukrainy) jest bardzo istotna m.in. ze względów gospodarczych. Zwrócił uwagę, że region Trójmorza zajmuje terytorialnie jedną czwartą UE, to ok. 120 mln mieszkańców. Zaznaczył, że ten region w latach 2015-2019 rozwijał się gospodarczo szybciej niż pozostałe w UE. Wzrost gospodarczy w tych latach Trójmorza to 3,5 proc. PKB, z kolei Unii to 1,5 proc.

Szynkowski Vel Sęk przyznał, że brakuje połączeń północ-południe, a jedną z kluczowych inwestycji jest realizowana w Polsce Via Carpatia.

Wiceminister dodał, że oprócz połączeń handlowych (drogowych i kolejowych) północ-południe konieczna jest budowa infrastruktury energetycznej, jak i cyfrowej.

