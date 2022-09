Adamczyk: Jest finansowanie na nowy przebieg wschodniej obwodnicy Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73

Program inwestycji przygotowany dla budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa w nowym przebiegu i ciągu drogi krajowej nr 73 został uzgodniony przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Oznacza to przyznanie finansowania na proces przygotowawczy dla nowej inwestycji i jednocześnie rezygnację z planowanego wcześniej przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa.

"Podjęliśmy decyzję o wytyczeniu wschodniej obwodnicy Tarnowa poza granicami miasta - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Tarnowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - "To kończy puste i niczym niekończące się rozmowy z prezydentem miasta Tarnowa, z którym chcieliśmy wspólnie wybudować obwodnicę. Niestety te rozmowy zakończyły się fiaskiem. Dlatego zdecydowaliśmy się na przesunięcie tego połączenia drogowego i wybudowanie go między Tarnowem a Pilznem. Dziś nawet nie mówimy, w którym miejscu dokładnie będzie to połączenie z autostradą, ale inżynierowie na pewno znajdą rozwiązanie. Przejazd w końcu będzie wtedy bezpieczny i nie będzie uciążliwy dla mieszkańców Tarnowa. Będzie wreszcie spełnieniem nadziei nie tylko tarnowian, ale wszystkich kierowców korzystających z sieci drogowej" - dodał minister Adamczyk.

Lokalizacja nowej inwestycji drogowej planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, powiatów tarnowskiego i dębickiego. Łączyłyć ona będzie autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi będą rozpatrywane na etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Na tym etapie zostanie określone również miejsce powstania nowego węzła na autostradzie A4. Zgodnie z założeniami droga będzie miała około 10 kilometrów długości.

Droga krajowa nr 73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez województwa świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie i łączy miasta takie jak: Kielce, Morawica, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Pilzno i Jasło. Na odcinku z Pilzna do Tarnowa droga ta ma wspólny przebieg z drogą krajową nr 94 na długości 20 kilometrów. Na długości około ośmiu kilometrów, na odcinku od węzła na ulicy Lwowskiej w Tarnowie do węzła autostrady A4 Tarnów Centrum, droga przebiega przez miasto.

Mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze krajowej nr 73 na południe od drogi krajowej nr 94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do autostrady A4. Mogą na nią wjechać korzystając z autostradowego węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o około 30 kilometrów. Podobnie kierowcy jadący drogą krajową nr 73 z Kielc do Jasła.

"Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie połączenia drogowego z drogą krajową nr 94 jest więc społecznie oczekiwana" - twierdzi minister Adamczyk. - "Oczekiwana jest też przez samorządy. Na przykład lokalne samorządy z powiatu jasielskiego, w tym miasto Jasło, już w 2017 r. podpisały list intencyjny w sprawie połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 73".

Dzięki realizacji połączenia autostrady z drogą krajową nr 94 zmniejszy się ruch w Tarnowie, bo kierowcy jadący drogą krajową nr 73, pomiędzy Pilznem a autostradą A4, nie będą musieli wjeżdżać do Tarnowa, ale ominą miasto od wschodu. Zaoszczędzą czas przejazdu i sprawniej dotrą do celu. Skorzystają też mieszkańcy Tarnowa, bo zwiększy się przepustowość ulic miasta i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Nowa inwestycja drogowa ma ożywić także region gospodarczo na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Dzięki niej zwiększy się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w południowo-wschodniej Polsce.

Proces przygotowania inwestycji, dla odcinka od autostrady A4 do drogi krajowej nr 94, przewidziany jest na lata 2022-2026. Będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

