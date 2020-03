Adamczyk: karty lokalizacyjne dla pasażerów pociągów – być może już od poniedziałku

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że już od poniedziałku mogą zostać wdrożone karty lokalizacyjne, które wypełniać będą pasażerowie pociągów międzynarodowych. Wdrożenie tej procedury potrzebuje akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

"W tych pociągach (międzynarodowych) potencjalnie mogą znajdować się pasażerowie, którzy niosą ze sobą koronawirusa. Tutaj będziemy wdrażali, być może jeszcze dzisiaj, jeżeli będziemy mieli akceptację Głównego Inspektora Sanitarnego, karty lokalizacyjne podobne do tych, które już wypełniamy na lotniskach od stycznia" - powiedział Adamczyk dziennikarzom w Krakowie.

Jak tłumaczył, taką kartę otrzymają pasażerowie i członkowie załogi tego rodzaju pociągu. "Karta lokalizacyjna to nic innego jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres, pod którym pasażer będzie przebywał w ciągu najbliższych dni. Mamy na myśli wszystkich tych pasażerów, którzy wjeżdżają do naszego kraju" - dodał.

Szef resortu infrastruktury zapowiedział, że specjalne procedury sanitarne obejmą też wszystkie pociągi międzyregionalne Intercity. Polegać będą na m.in. częstej dezynfekcji wszelkich elementów, z którymi mają styczność pasażerowie, tzn. klamek, przycisków, poręczy itp.

"To jest dbałość kolejarzy, przewoźnika o to, aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał" - zaznaczył Adamczyk.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało w poniedziałek, że w związku z Covid-19 zmarło w Europie 396 osób, a laboratoryjnie potwierdzono 11 tys. 577 przypadków zakażenia koronawirusem.

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa, 467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia.