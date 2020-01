Adamczyk: Kongres Rozwoju Kolei plasuje nas wśród walczących z wykluczeniem komunikacyjnym

Kongres Rozwoju Kolei plasuje nas wśród tych, którzy odbudowują polską kolej, przekonują Polaków do korzystania z kolei, walczą z wykluczeniem komunikacyjnym - mówił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

II Kongres Rozwoju Kolei odbędzie się w środę w Warszawie. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Uczestniczyć będą także m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Andrzej Bittel i Marcin Horała.

Szef resortu infrastruktury mówił w radiowej Jedynce, że kongres odbywa się w czasie, gdy realizowany jest program przebudowy szlaków kolejowych i polityka taborowa. Zaznaczył, że dzięki tym działaniom rośnie liczba osób korzystających z pociągów.

"To drugi kongres rozwoju polskich kolei. Wobec tego, że jeszcze nasi poprzednicy realizowali plan zwijania polskich kolei, przynajmniej ich części, to kongres ten plasuje nas wśród tych, którzy odbudowują polską kolej, którzy przekonują Polaków do korzystania z kolei, walczą z wykluczeniem komunikacyjnym" - tłumaczył.

Przypomniał, że w 2015 r. z polskich kolei skorzystało 280 mln pasażerów, a w 2019 - 335 mln. "7 mld zł wydawane jest na zakupy nowych pociągów i modernizację użytkowanych dzisiaj wagonów" - podkreślił.

Dodał, że gross tych pieniędzy "albo absolutna większość ulokowana jest u polskich producentów, u producentów realizujących swoje plany produkcyjne w Polsce". Na przykład wagony, jak mówił modernizowane są w fabryce pojazdów szynowych w Poznaniu.

Adamczyk deklarował, że do 2023 roku "powinniśmy już korzystać z wygód w nowoczesnych pociągach, wyposażonych w atrybuty takie, jak chociażby wi-fi". Zwrócił również uwagę, że modernizowane są szlaki kolejowe - m.in. między Katowicami i Krakowem. "Już w przyszłym roku pojedziemy między Krakowem a Katowicami szybszym pociągiem w czasie ok. 50-55 min. A godzina, godzina dziesięć to będą pociągi pasażerskie" - mówił.

Dodał, że przebudowywany jest w całości szlak kolejowy między Lublinem a Warszawą. "Niedawno uruchomiliśmy jeden z torów; w tym roku, mam nadzieję, pojedziemy już dwoma torami" - powiedział.