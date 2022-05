Adamczyk: łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem (aktualizacja)

Łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem - podkreślił w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otwierając dla ruchu odcinek drogi ekspresowej S19. Każdy Polak zasługuje na to, aby korzystać z nowoczesnej sieci dróg; każdy region zasługuje na to, aby nie być wykluczonym komunikacyjnie - dodał.

W sobotę kierowcom oddano do użytku ok. 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Był to ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. Wycinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia pomiędzy stolicami województw lubelskiego i podkarpackiego prowadzi od węzła Lublin Węglin na południe w kierunku Sokołowa Małopolskiego.

"Dzisiaj łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem" - powiedział Adamczyk podczas oficjalnego otwarcia brakującego odcinka drogi ekspresowej S19 na szlaku Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego między Lublinem a Rzeszowem, w okolicach węzła Wilkołaz (Lubelskie)

Jak wskazał, Polska jest jedna i "każdy Polak zasługuje na to, aby korzystać z nowoczesnej sieci dróg; każdy region zasługuje na to, aby nie być wykluczonym komunikacyjnie; każdy region zasługuje na to, aby rozwój gospodarczy przebiegał w sposób dynamiczny". W ocenie Adamczyka, dzięki Via Carpatii "przedsiębiorcy, kapitał z całego świata koncentruje uwagę już na wschodnich regionach naszego kraju".

"Ale przecież to nie koniec, bo trwają prace na różnym etapie zaawansowania na Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Trwają prace na północ od Lublina w kierunku Białegostoku" - powiedział Adamczyk. Przypomniał też, że to prezydent Lech Kaczyński doprowadził do podpisania porozumienia międzynarodowego w sprawie budowy Via Carpatia.

Minister mówił także o innych inwestycjach realizowanych przez rząd. W tym kontekście wymienił m.in. drogę ekspresową S16 na Warmii i Mazurach, która połączy Via Carpatię z drogą ekspertową nr 7 prowadzącą z Warszawy do Trójmiasta, "czyniąc ten układ komunikacyjny spójnym i bezpiecznym".

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wskazała, że wartość oddanego w sobotę do użytku 20 km odcinka drogi Via Carpatii to ponad 500 mln zł. Podkreślił, że inwestycja ta pozwoli na skrócenie średniego czasu przejazdu między miastami wojewódzkimi i usprawnienie ruchu tranzytowego. Według drogowców, podróż samochodem nowym odcinkiem pomiędzy granicami Lublina i Rzeszowa skróci się do ok. 90 minut.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wskazał, że mieszkańcy terenów położonych na trasie oddawanego w sobotę odcinka uzyskują "kolejne otwarcie, szerokie wrota w kierunku południowym naszego kraju". "Dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości za wszystkie te decyzje, które od 2015 roku zapadały, że ta sekowana trasa przez poprzedników, mogła znaleźć swoją realizację" - powiedział wojewoda.

Jak zauważył, trasa ta przyczyni się m.in. do rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że dzięki inwestycjom drogowym realizowanym przez rząd PiS "Polska Wschodnia wraca do Polski, Polska Wschodnia wraca do Europy".

W oficjalnym oddaniu odcinka drogi ekspresowej S19 uczestniczyli m.in. europosłanka Beata Mazurek, sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, a także wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak przekazała w sobotnim komunikacie GDDKiA dzięki nowemu odcinkowi S19 mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą, a kierowcy z woj. lubelskiego ekspresowo dotrą do autostrady A4.

Oddany w sobotę do użytku odcinek S19 jest najdłuższy spośród sześciu budowanych w woj. lubelskim. Łączny koszt budowy dwunastu odcinków S19 w woj. lubelskim i podkarpackim, od węzła Lublin Węglin do węzła Sokołów Małopolski Północ (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W Polsce szlak Via Carpatia przebiega przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie po śladzie drogi ekspresowej S61, DK8 i S19, a jego długość to około 680 km.

