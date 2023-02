Adamczyk liczy, że nabory do przyszłorocznej edycji RFRD ruszą w okolicach czerwca

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk liczy, że nabory do przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczną się w okolicach czerwca, a we wrześniu powinny zapaść decyzje o przyznaniu tych środków wnioskującym gminom i powiatom.

"Niedawno rząd przyjął i skierował do Sejmu kolejną zmianę ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg przygotowaną w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki tym zmianom będziemy mogli w tym roku - mam nadzieję około czerwca - ogłosić kolejny nabór wniosków na rok 2024. Pragniemy, aby do września decyzje w sprawie naboru zapadły, abyście państwo mieli czas do tego, aby przygotować inwestycje przyszłoroczne" - powiedział Adamczyk podczas rozdania czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z RFRD kolejnym samorządom z województwa małopolskiego.

Podkreślił, że ustawa o RFRD jest na bieżąco modyfikowana, aby jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania samorządów.

W piątek minister infrastruktury wręczył czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania z RFRD w ramach naboru na 2023 rok dla samorządów z północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Podczas spotkania w Tarnowie odebrali je przedstawiciele powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego, a także gmin leżących na ich terenie. Wcześniej w Wieliczce takie same potwierdzenia otrzymali samorządowcy z powiatów: wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego oraz gmin znajdujących się na ich obszarze.

Łącznie powiaty te otrzymają 24,6 mln zł, a gminy znajdujące się w tych powiatach ponad 20,6 mln zł. Z RFRD skorzysta także miasto Tarnów, któremu przyznano ponad 750 tys. zł dofinansowania.

Jak podkreślił Adamczyk, wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymują samorządy gminne i powiatowe w całym kraju, "wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba i samorządy oczekują takiego wsparcia". "Efektem tych działań są bezpieczne drogi gminne i powiatowe, z których na co dzień korzystają mieszkańcy" - zaznaczył minister.

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg - z listy podstawowej - w Małopolsce dofinansowanie przyznano 125 zadaniom gminnym i 44 zadaniom powiatowym. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł - do gmin. Łącznie daje to dla całego województwa blisko 191,7 mln zł. Wyremontowanych lub wybudowanych zostanie za to 218 km dróg lokalnych.

W całej Polsce w ramach RFRD rządowe wsparcie uzyska w tym roku 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi blisko 1,4 mld zł, a zadań powiatowych ponad 1,2 mld zł, zaś wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził też dofinansowanie 18 zadań miejskich.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. w całym kraju na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu trafia na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym.

