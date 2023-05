Adamczyk: lotniskowa straż pożarna zapewniają bezpieczestwo korzystającym z transportu lotniczego

Pracownicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na lotnisku Kraków Airport świętowali w poniedziałek Dzień Strażaka. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, lotniskowa straż pożarna daje poczucie bezpieczeństwa korzystającym z transportu lotniczego.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył podczas uroczystości na krakowskim lotnisku, że Dzień Strażaka jest "dobrą okazją, aby przypomnieć o ludziach, którzy na co dzień chronią nas i wspierają, którzy posiadają predyspozycje nieprzeciętne, aby tej służbie sprostać".

"Zostać strażakiem nie może każdy, może zostać tylko i wyłącznie osoba, która jest w stanie w każdym czasie, każdym miejscu, bez względu na niebezpieczeństwo dla własnego zdrowia i życia, nieść pomoc innym. Potrzebne są niebagatelne predyspozycje, aby sprostać wyzwaniom, jakie rzeczywistość stawia przed strażakami" - powiedział w poniedziałek Adamczyk.

Jak podkreślił, w polskich portach lotniczych całodobową służbę pełnią strażacy lotniskowej straży pożarnej "niosący przede wszystkim ufność i dający bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy korzystają z transportu lotniczego".

"Ta pewność, że wy zawsze jesteście i możecie nieść pomoc, daje poczucie bezpieczeństwa i komfort podróżowania, komfort z korzystania z transportu lotniczego" - powiedział Adamczyk do strażaków zgromadzonych na uroczystym apelu.

Minister infrastruktury podkreślił, że strażacy na lotniskach utrzymują wysoką sprawność dzięki ciągłym ćwiczeniom. Życzył im, żeby ich służba ograniczała się tylko do ćwiczeń. "Gdyby jednak doszło do akcji, to życzę wam, aby obyło się bez najmniejszych ofiar, byście wykonali te operacje perfekcyjnie, tak jak wykonujecie je na ćwiczeniach" - zaznaczył.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek stwierdził, że wkład strażaków w zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, a także infrastrukturze lotniska, jest nieoceniony. Będąc częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - przypomniał - strażacy lotniskowi uczestniczą w akcjach także poza rodzimym portem, wspólnie z innymi jednostkami.

Uroczystość na krakowskim lotnisku odbyła się z udziałem rodzin strażaków. W intencji strażaków została odprawiona msza św. Następnie odbył się uroczysty apel, zostały także wręczone medale za zasługi dla pożarnictwa. Na koniec strażacy zaprezentowali swoje umiejętności podczas symulowanej akcji ratowniczej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl