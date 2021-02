Adamczyk: Lubelszczyzna zasługuje na inwestycje komunikacyjne

Lubelszczyzna zasługuje na inwestycje komunikacyjne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Niemcach (Lubelskie), gdzie podpisano w piątek umowę na projekt i budowę 23 km drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin- Lubartów.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku między Lublinem a Lubartowem ma kosztować 836 mln zł. Wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe.

Minister Adamczyk powiedział, że budowa S19 jest bardzo ważna dla rozwoju regionu lubelskiego i całej wschodniej Polski. "Dzisiaj Lubelszczyzna jest wielkim placem budowy, bo Lubelszczyzna, jak i każdy do niedawna zapomniany region naszego kraju, zasługują na inwestycje komunikacyjne, transportowe. Dzisiaj można powiedzieć takim bardzo prostym językiem: jest droga - jest rozwój, jest nowoczesna sieć transportowa - jest rozwój kraju, nie ma takiej sieci - nie ma rozwoju" - powiedział minister.

Adamczyk podkreślił, że trasa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, którego budowa w Polsce właśnie trwa. "To bezpieczna droga, przewidywalna, droga ekspresowa, która jednocześnie jest swoistym silnikiem rozwoju całych regionów, nie tylko w Polsce. (…) Via Carpatia to droga Trójmorza, to nadzieja Europy środkowo-wschodniej, to jest przedsięwzięcie inwestycyjne, które napędzi rozwój gospodarczy całego regionu" - powiedział minister.

Minister edukacji i nauki, były wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podkreślił, że droga między Lublinem a Lubartowem należy do najczęściej korkujących się w kraju. Przypomniał, że mieszkańcy powiatu lubartowskiego i lubelskiego od wielu lat domagali się poprawy jej przejezdności i bezpieczeństwa.

"Kiedy zostałem wojewodą, 4 lata temu, był protest mieszkańców gminy Niemce, wówczas obiecaliśmy, że środki finansowe na tę drogę się znajdą. Natychmiast poszły decyzje rządu, środki finansowe uruchomiono na ten odcinek Via Carpatii i mieliśmy - jakiś czas temu - uroczystość podpisania pierwszej umowy na koncepcję programową, a dziś ostatnia umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka między Lublinem a Lubartowem" - powiedział Czarnek.

Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment drogi nr 19 w Lubelskiem i jedna z najbardziej obciążonych ruchem jednojezdniowych dróg w województwie. Dziennie przejeżdża tędy 25-30 tys. pojazdów, a w miejscowości Niemce niemal codziennie z tego powodu tworzą się zatory.

Podpisana w piątek umowa dotyczy zaprojektowania i budowy ok. 23 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Nowa trasa w znacznej części pobiegnie nowym śladem. Będzie omijać Lubartów od zachodniej strony, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta. Ominie też od wschodu miejscowość Niemce i połączy się z istniejącym już węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina. Powstaną tu m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także drogi obsługujące ruch lokalny.

Wykonawca ma 36 miesięcy na realizację inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Droga ma być wybudowana do 2024 r. Koszt inwestycji to 836 mln zł.

W styczniu GDDKiA informowała, że w przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19 wpłynęło 12 ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited - 663,6 mln zł. "W trakcie prac komisji przetargowej oferta firmy z Chin została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta była też niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dodatkowo wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą" - podała GDDKiA w komunikacie prasowym. Przetarg w wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe.

Kolejne odcinki S19 w północnej części woj. lubelskiego (od węzła Lubartów Północ do granicy woj. mazowieckiego) o łącznej długości ok. 81 km są na etapie prac projektowych. Trwa obecnie opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków tej trasy, w dwóch przypadkach - obwodnicy Kocka i obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego - chodzi o dobudowanie drugiej jezdni. GDDKiA zapowiada, że przetargi na wyłonienie wykonawców tych fragmentów S19 planuje ogłosić w tym roku. Dwa odcinki S19 w południowej części woj. lubelskiego są już trakcie budowy. W Lubelskiem trasa ta liczyć będzie w sumie około 200 km.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.