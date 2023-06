Adamczyk: na nowy most w Sanoku rząd przekaże ponad 70 mln zł

Rządowe wsparcie budowy nowej przeprawy mostowej w Sanoku przekroczy 70 mln zł - poinformował w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kwota ta stanowi 80 proc. wartości inwestycji.

Wsparcie zostanie przekazane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a nowy most powstanie w miejsce dotychczasowej przeprawy tymczasowej.

"Cieszymy, że dano nam szansę, a Polacy nam zaufali, aby realizować to czego nasi poprzednicy nie byli w stanie zrobić i to w tym wszystkim jest najważniejsze, konsekwentnie realizujemy nasz program" - powiedział minister Adamczyk przed podpisaniem dokumentu potwierdzającego przekazanie rządowego wsparcia dla budowy nowego mostu.

Minister przyznał, że obecnie Podkarpacie jest jednym z największych placów budowy w regionie jeśli chodzi o inwestycje drogowe, co nie byłoby możliwe, gdyby nie determinacja, aktywność i poparcie parlamentarzystów zarówno polskiego Sejmu jak i europarlamentarzystów.

Adamczyk podkreślił, że realizacja rządowych programów nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca rządu samorządów, gdyby nie to że z samorządy "chcą, mają odwagę podejmować trudne wyzwania i chcą to realizować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie samorządy bez względu na to, kto nimi zarządza, jakie ma poglądy" - stwierdził szef resortu infrastruktury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl