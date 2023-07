Adamczyk: na odtwarzanej linii kolejowej do Łomży ponad 24 tys. pasażerów tygodniowo

Ponad 24 tys. pasażerów będzie tygodniowo korzystało z odtwarzanego połączenia kolejowego do Łomży - poinformował podczas konferencji dotyczącej podpisania umowy na realizację projektu Kolej Plus dla Łomży minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wtorkowej konferencji obecny szef MAP Jacek Sasin wskazał, że wartość odtworzenia połączenia kolejowego do Łomży, które zostało zlikwidowane za rządów Donalda Tuska, to ok. 430 mln zł.

Minister Adamczyk dodał, że pociągi na kolejowej trasie do Łomży będą mogły kursować z prędkością 120 km/h.

"Dzięki temu programowi (Kolej Plus - PAP) będziemy mogli zaoferować ponad 24 tys. mieszkańców tego regionu codzienne połączenia kolejowe, bo tak szacuje się tygodniowe zapotrzebowanie na transport kolejowy właśnie na tej linii" - powiedział Adamczyk.

Jak poinformował minister odtwarzane połączenie Łomża - Łapy - Białystok będzie obsługiwane przez co najmniej cztery pary pociągów dziennie.

"Z tych co najmniej czterech par pociągów, bo taka jest deklaracja na wstępie, ufam i wierzę, że będzie ich dużo, dużo więcej. Organizator transportu, jakim jest Samorząd Województwa, na pewno zdecyduje o zwiększeniu ilości pociągów" - stwierdził Adamczyk.

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Program Kolej Plus zaplanowano do 2029 r. Jego wartość to 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

