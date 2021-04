Adamczyk: Niebawem nabór na obwodnice w sieci dróg wojewódzkich

Ministerstwo Infrastruktury zamierza niebawem ogłosić nabór na budowę obwodnic, które powstaną w sieci dróg wojewódzkich - poinformował w niedzielę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że dzięki temu programowi powstanie w Polsce ponad 50 nowych obwodnic.

"Zaproponowaliśmy samorządom województw wsparcie do 80 proc. wartości w budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Nie myślimy tylko o drogach krajowych. (...) Niebawem będziemy ogłaszali nabór na inwestycje, które uzyskają wsparcie z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - powiedział Adamczyk w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

"Wiem, że samorządy mają już w większości przygotowane te inwestycje. Tutaj efekt będziemy mieli bardzo szybko. Ponad 50 obwodnic będziemy mogli wesprzeć w ten sposób. Ponad 50 obwodnic w sieci dróg wojewódzkich powstanie" - dodał szef resortu infrastruktury.

Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowela ustawy, która zwiększyła o 3 mld zł dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach. Dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy ma wynieść ok. 2 mld zł.

Z kolei na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przeznaczonych będzie ok. 1 mld zł.

Adamczyk przypomniał w niedzielę, że rząd realizuje już program budowy obwodnic na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W sumie ma powstać 100 obwodnic, które powstaną w ciągu dróg jednojezdniowych.

"Nie wliczane są do tego programu obwodnice powstające w sieci dróg ekspresowych i autostrad" - zaznaczył Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że w całej Polsce, w ramach programu budowy 100 obwodnic, powstaną trasy o łącznej długości ok. 820 km, a wartość programu to ok. 28 mld zł.

Z wcześniejszych informacji Ministerstwa Infrastruktury wynika, że dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania właśnie się rozpoczynają. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszono postępowania przetargowe, a dla trzech zawarto już umowy z wykonawcami.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl