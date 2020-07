Adamczyk: nowa stacja Warszawa Zachodnia zabezpieczy potrzeby ruchu pasażerskiego

Nowoczesna stacja Warszawa Zachodnia pozwoli zabezpieczyć pełne potrzeby jeśli chodzi o ruch pasażerski - mówił we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że warszawiacy czekali na tę inwestycję od wielu lat.

Szef resortu infrastruktury brał udział w podpisaniu umowy na modernizację stacji kolejowej Warszawa-Zachodnia.

"Nowoczesna stacja to przede wszystkim bezpieczeństwo dla podróżnych, wsparcie dla tych, którzy z powodu różnych ułomności nie są w stanie pokonać wielu barier architektonicznych" - powiedział Adamczyk. Dodał, że to będzie stacja, "która pozwoli zabezpieczyć pełne potrzeby jeśli chodzi o ruch pasażerski".

Szef MI podziękował partnerom biznesowym PKP Polskich Linii Kolejowych za "sprawne wsparcie i przygotowanie tego przedsięwzięcia". "Politycy zrobili to, co do nich należy - przygotowali zwykłym mieszkańcom Warszawy inwestycję, która jest oczekiwana od wielu lat. Dzisiaj przyszedł czas na inżynierów" - zaznaczył.

"Dzisiaj warszawiacy będą mogli powiedzieć, że za trzy lata będą dysponowali stacją, która będzie wzorem dla wielu innych państw europejskich, wzorem jak realizować, w jakim zakresie i w jaki sposób nowoczesne inwestycje kolejowe" - podkreślił Adamczyk.