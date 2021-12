Adamczyk: nowy rozkład jazdy na kolei przekona Polaków do korzystania z pociągów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził w sobotę nadzieję, że nowy rozkład jazdy na kolei przekona wielu Polaków do skorzystania z tego środka komunikacji. Podróż koleją jest coraz bardziej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa – zaznaczył.

W sobotę na konferencji prasowej w Przemyślu (Podkarpackie) Adamczyk przypomniał, że od niedzieli w życie wchodzi nowy rozkład jazdy na kolei.

"A to oznacza, że 30 miejscowości w Polsce, że na 30 stacjach kolejowych i przystankach, na powrót zatrzymają się pociągi. To m.in. Radzyń Podlaski, Mielec, Rybnik, Końskie - to te miejscowości, którym zabrano możliwość komunikacji kolejowej. Rząd PiS przed sześciu laty podjął strategiczną decyzję, która wynika z naszego programu wyborczego - musimy przywrócić czas świetności polskiej kolei, musimy przywrócić czysty ekologiczny transport" - powiedział.

Zdaniem Adamczyka Podkarpacie jest przykładem tego, jak można odbudować połączenie kolejowe nie tylko te lokalne czy międzywojewódzkie, ale także międzynarodowe.

W ocenie szefa resortu infrastruktury, niedzielny nowy rozkład na kolei to realizacja "przyrzeczenia wyborczego PiS-u".

"Konsekwentnie przez lata przebudowujemy, odnawiamy infrastrukturę kolejową. Na to nakłada się też realizowana polityka taborowa - nowoczesne pociągi, remontowane wagony i lokomotywy, nowoczesne składy osobowe, które pozwalają realizować komunikację w standardach XXI wieku" - powiedział minister.

Adamczyk zwrócił uwagę, że te wszystkie inwestycje wymagają czasu i dużych nakładów finansowych. "Konsekwentnie realizujemy i będziemy w następnych latach realizować przebudowę polskiej kolei" - zadeklarował.

Wyraził nadzieję, że nowy rozkład jazdy przekona wielu Polaków do korzystania z kolei. "Przekona do zostawienia samochodu, na tych krótkich trasach do pracy czy na uczelnię, ale również na tych trasach odległych, międzywojewódzkich. Warto zamienić samochód na podróż pociągiem. Podróż ta jest coraz bardziej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa" - powiedział.

Adamczyk podziękował kolejarzom i wszystkim, którzy dbają m.in. o przebudowę dworców i infrastruktury kolejowej. "To jest ważne, bo dzięki temu możemy realizować wcześniej dane słowo Polakom - przywracamy kolei Polakom, przywracamy nowoczesną kolej Polakom" - powiedział minister.

