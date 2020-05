Adamczyk: Polacy mają prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu komunikacyjnym

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w Przemyślu (Podkarpackie), gdzie podpisał program rozpoczynający budowę obwodnicy tego miasta w ramach programu budowy 100 obwodnic, że "Polacy mają prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu komunikacyjnym".

"Polacy mają prawo do korzystania z bezpiecznych dróg. Mają prawo do tego, żeby ruch samochodów ciężarowych nie zakłócał codziennego życia. To właśnie program budowy 100 obwodnic eliminuje z centrum miast i miasteczek hałas, spaliny, ale przede wszystkim zagrożenie samochodów osobowych i ciężarowych" - mówił w poniedziałek minister.

Według Adamczyka, rozpoczęcie budowy obwodnicy Przemyśla oznacza, że "Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa". Jej budowę postulowali mieszkańcy miasta.

Obwodnica Przemyśla o długości ok. 22 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 28 i nr 77. Zostanie zaprojektowana po zachodniej stronie miejscowości. Jej celem jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Dzięki inwestycji nastąpi też poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 28 do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce.

Obwodnica Przemyśla to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach lat 2026-2028.