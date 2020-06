Adamczyk: Polacy zasługują na dobry transport kolejowy - przyjazny środowisku

Polacy zasługują na dobry i przyjazny transport kolejowy, który likwiduje wykluczenie komunikacyjne - powiedział w środę w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że transport kolejowy, jak żaden inny, sprzyja środowisku.

"Kiedy przez ostatnie lata mówimy o skutkach likwidacji linii kolejowych, o skutkach degradacji szlaków kolejowych w Polsce w ostatnich 30 latach (...) to nigdzie lepiej i wyraźniej jak w Węgorzewie nie widać skutków tej barbarzyńskiej polityki transportowej państwa" - mówił podczas konferencji na nieczynnym dworcu kolejowym minister Adamczyk.

Dodał, że przez tamte lata zlikwidowano kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych. "Przez tamte lata mieszkańcom takich miejscowości, jak Węgorzewo, Korsze, Kętrzyn i Gołdap wmawiano, że likwidacja linii kolejowych to droga do postępu, do budowy nowego systemu transportowego, a dziś widzimy, że ta droga to droga barbarzyńców, którzy niszczyli szlaki kolejowe w Polsce" - ocenił Adamczyk.

Jak wskazał, w Węgorzewie udało się ocalić linię kolejową przed całkowitą likwidacją i dewastacją, bo zaopiekował się nią samorząd powiatowy.

Mówił, że w innych częściach regionu czy w innych województwach samorządów nie było na to stać.

"Na stacji kolejowej w Węgorzewie musimy potwierdzić, że nie ma już miejsca na realizację tej polityki zwijania Polski. Polska musi się rozwijać. Polska musi nadrabiać zaległości wynikające z tej nieodpowiedzialnej polityki naszych poprzedników"- podkreślił.

Dodał, że mieszkańcy wielu miejscowości na Warmii i Mazurach i wielu miejscowości w południowo -zachodniej Polsce, ale także na Podkarpaciu, zasługują na to, by móc korzystać z bezpiecznego, przewidywalnego i komfortowego transportu kolejowego. "Ten transport kolejowy służy Polsce, Polakom ale i środowisku, bo przecież nie ma bardziej czystej formy transportu jak właśnie transport kolejowy" - ocenił.

"Polska i Polacy zasługują na dobry i przyjazny transport kolejowy, bo to jest plan prezydenta Andrzeja Dudy. Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne Polaków, tak zdecydował rząd premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Nam nie brakuje odwagi, aby wypełniać służebną rolę wobec Polaków mieszkających w małych, średnich i dużych miejscowości, w aglomeracjach, ale i takich miejscowościach jak Węgorzewo" - mówił Adamczyk.

Minister wręczył odznaki "Zasłużony dla kolejnictwa" dwóm pasjonatkom, które działają w Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie: Barbarze Grąziewicz - Chludzińskiej i Oldze Sachryń. W muzeum, które znajduje się w budynku starego dworca, zgromadzono przez ostatnie lata kilkaset eksponatów związanych z kolejnictwem.