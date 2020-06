Adamczyk: polskie budowy muszą napędzać polską gospodarkę (aktualizacja)

Polskie budowy muszą napędzać polską gospodarkę i zwiększać miejsca pracy - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Medyce (Podkarpackie) przy podpisaniu umowy na rozbudowę DK28. Inwestycja kosztuje blisko 100 mln zł.

"Dzięki tej decyzji (o rozbudowie DK28 - PAP) zwiększy się ilość miejsc pracy, a oto nam szczególnie chodzi w tym czasie pandemii koronawirusa" - mówił w czwartek minister.

Jak zaznaczył, "polskie budowy muszą napędzać polską gospodarkę". "To musi być koło zamachowe. Te poszczególne budowy, te silniki rozwoju, działają. One nie zaprzestały działania ani na jeden dzień" - podkreślił.

Zadeklarował, że "wirus nie zatrzyma polskich budów; nie zatrzyma inwestycji drogowych i kolejowych".

Podczas konferencji prasowej Adamczyk przypomniał, że rozbudowę DK28 obiecywano od prawie 20 lat. "Nie ma Polski A i B, jak mówili poprzednicy. Polska jest jedna. (...) Nie może być tak jak na odcinku z Przemyśla do Medyki, gdzie 20, czy kilkanaście lat mamiono, że ta droga zostanie przebudowana" - powiedział Adamczyk.

Podpisanie umowy rozpoczyna rozbudowę drogi krajowej nr 28 między Przemyślem a przejściem granicznym w Medyce. Prace na liczącym 7 kilometrów odcinku potrwają 19 miesięcy. Mają kosztować blisko 100 mln zł. Zrealizuje je firma Eurovia Polska.

Rozbudowa ma zapewnić odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa użytkownikom.

Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę istniejącej DK28 do dwóch pasów w każdym kierunku, z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m. Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Dzięki rozbudowie wzmocniona zostanie nawierzchnia, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Powstaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia i kontroli pojazdów.

Po uroczystości w Medyce minister infrastruktury wizytował budowę obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94. Aktualnie zaawansowanie robót przekracza tam 36 proc. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Nie ma zagrożeń, które groziłyby wstrzymaniem inwestycji lub wydłużeniem czasu realizacji.

Rozbudowę blisko sześciokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów, który będzie obwodnicą Łańcuta ma kosztować niemal 116 mln zł. Obwodnica zostanie przekazana do użytku we wrześniu 2021 r.