Adamczyk: polskie inwestycje infrastrukturalne łączą Europę

Polskie inwestycje infrastrukturalne łączą Europę. Dzisiaj realizujemy ważny szlak dla Europy Trójmorza – powiedział w piątek w miejscowości Nowosielec (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu budowy szlaku Via Carpatia od Niska do Podgórza.

Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia połączy polskie porty bałtyckie z południem Europy. Przypomniał również, że budowę tej drogi zainaugurował śp. prezydent Lech Kaczyński. "To on rozpoczął realizację tego ambitnego planu połączenia - w układzie południkowym - drogą bezpieczną, drogą przewidywaną, drogą szybkiego ruchu - północy z południem Europy" - dodał.

W ocenie ministra budowanie Via Carpatia to "swoiste realizowanie testamentu prezydenta Kaczyńskiego".

Zdaniem ministra Via Carpatia to droga życia dla wschodniej części naszego kraju. "Dzisiaj zaczynamy realizować kolejny odcinek, to kolejne wyzwanie, które czeka wschodnią część Polski" - mówił.