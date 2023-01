Adamczyk: ponad 80 nowoczesnych wagonów dla kolei odpowiadających m.in. potrzebom osób z niepełnosprawnościami (aktualizacja)

Kolej otrzymała ponad 80 nowoczesnych wagonów odpowiadających m.in. potrzebom osób z niepełnosprawnościami i opiekujących się dziećmi - poinformował w środę minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapowiedział, że kolej czeka na następne pociągi, więc nie zabraknie pracy dla firm je produkujących i remontujących.

"Wiele mówiliśmy na temat strategii, planów związanych z taborem kolejowym, strategii taborowej. Mówiliśmy o tym, że rząd wspiera przewoźników, a szczególnie PKP Intercity w przebudowie taboru, w nabyciu nowych pociągów, nowych wagonów, a dzisiaj możemy powiedzieć: oto jeden z efektów (...) - to nowe wagony kolejowe i to niebagatelna ilość, (...) w tej transzy to jest ponad 80 nowoczesnych wagonów, które spełniają wszystkie warunki, jakim powinien odpowiadać wagon kolejowy XXI wieku" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wskazał, że "wagony odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób opiekujących się dziećmi (..), ale także osób starszych". "Tutaj wszystkie potrzeby, albo, co najmniej lwia część potrzeb została uwzględniona w budowie projektowaniu i wykonaniu tych wagonów" - zaznaczył Adamczyk.

"Czekamy na kolejne wagony, na kolejne pociągi, na kolejne wyremontowane wagony. To jest także zabezpieczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, remontami i modernizacją taboru kolejowego. W imieniu rządu (...) możemy zagwarantować, że pracy jest i będzie bardzo dużo nie tylko w tym roku, ale przez lata następne" - zapewnił minister infrastruktury.

Zwrócił też uwagę, że ilość tego taboru kolejowego, nowoczesnych pociągów ma również wpływ na regularność połączeń kolejowych. "Zmieniamy polską kolej od 2015 r. Staramy się zniwelować zaniedbania powstałe przed 2015 r., przez co najmniej kilkanaście lat poprzednich rządów" - stwierdził minister, dodając, że to także działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności szlaków kolejowych w Polsce.

"To budowane modernizowane i przebudowywane nowe linie kolejowe w Polsce. To ponad 850 dworców przystanków, stacji kolejowych, które w ciągu siedmiu lat oddaliśmy do użytku polskim przewoźnikom, a przez nich pasażerom i mamy już widoczny efekt: rekordy ilości przewożonych pasażerów - 340 mln przewiezionych pasażerów w 2022 r. Samo tylko Intercity - prawie 60 mln pasażerów" - poinformował Adamczyk.

Podkreślił, że "to jest konkurencyjna oferta do transportu samochodowego".

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, że na polskiej kolei realizowanych jest kilka programów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Wymienił takie jak: Krajowy Program Kolejowy, Kolej Plus, Program Przystankowy czy Program Inwestycji Dworcowych.

Przekazała, że w obecnej transzy PKP Intercity odbiera od firmy FPS H. Cegielski 81 wagonów różnego typu, wśród nich pojazdy przedziałowe, bezprzedziałowe i przystosowane do obsługi osób z ograniczeniami w poruszaniu.

"Te wagony będą poruszały się od Kołobrzegu po Zakopane, ale również zestawiane będą w pociągach do Berlina czy Wiednia. Będzie to również nasza prezentacja, naszego przemysłu za granicą" - powiedział Bittel.

PKP Intercity zakończyło w środę odbiór partii 81 wagonów od Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Flotę przewoźnika wzmocniło siedem pojazdów przedziałowych pierwszej klasy, 27 wagonów drugiej klasy oraz 27 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, dziesięciu wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy z miejscami do przewozu rowerów i dziesięciu wagonów przedziałowych drugiej klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie wagony przystosowane są do podróżowania z prędkością do 200 km/h.

