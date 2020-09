Adamczyk: pracujemy, by Fundusz Dróg Samorządowych objął też drogi wojewódzkie

Ponad 2,4 tys. inwestycji realizowanych jest w tym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – podał w czwartek w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, trwają prace, aby prócz dróg gminnych i powiatowych, Fundusz objął drogi wojewódzkie.

Podczas jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, minister Adamczyk - uczestniczący w dyskusji nt. strategii transportowej dla Polski - m.in. przekonywał, że FDS nie jest pustym hasłem - trwają już odbiory dróg budowanych, przebudowywanych i rewitalizowanych ze wsparciem tego narzędzia, pomyślanego tak, aby zmieniać infrastrukturę transportową w najbliższym otoczeniu mieszkańców.

"To nie tylko ta główna sieć komunikacyjna, którą nazywamy często rusztem komunikacyjnym, ale też te drogi, które dają poczucie bezpieczeństwa Polakom, bo czym jest życie człowieka, który wysyła dzieci do szkoły idące wąskim poboczem lub drogą bez pobocza, już nie mówię o ciągach pieszo-rowerowych" - obrazował szef MI.

"To do dzisiaj od zeszłego roku 10 mld zł wsparcia - bo w ub. roku 6 mld, w tym roku 3,2 mld zł. W ciągu 10 lat to 36 mld zł, a połączone ze środkami samorządów ok. 50 mld zł - inwestowane w drogi samorządowe powiatowe, gminne, a mam nadzieję, że już niebawem wojewódzkie, bo nad tym też pracujemy" - zadeklarował Adamczyk.

Jak mówił, te środki finansowe zmieniają rzeczywistość komunikacyjną. "Drogi powiatowe, gminne to są bardzo często te, z których na co dzień Polacy korzystają. To jest też niezmiernie ważne z punktu widzenia gospodarki; w tym roku jest to ok. 6 mld zł, które zostały położone na rynku: to jest ponad 2,4 tys. budów, inwestycji, na których pracują firmy małe i średnie, często lokalne" - podkreślił.

Wartość całego FDS na 2021 r. i kolejne lata w całym kraju ma wynosić ok. 3,2 mld zł, w tym m.in. ok. 140 mln zł - dla woj. śląskiego.