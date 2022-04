Adamczyk: program Kolej Plus nie byłby możliwy bez współpracy z samorządami

Realizacja programu Kolej Plus nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami; to one zgłaszały do niego propozycje projektów, które zostaną wykonane - poinformował w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Program Kolej Plus jest programem szczególnym, jest programem wyjątkowym, bo ten program kolejowy powstaje przy współpracy z samorządami. Któż lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych miejscowości, średnich miejscowości (...) - to właśnie wójtowie, burmistrzowie, to marszałkowie doskonale o tym wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. Dzięki współpracy z samorządami takie programy jak Kolej Plus są możliwe" - powiedział Adamczyk.

Minister podkreślił, że wyjątkowość programu Kolej Plus wynika z tego, że inwestycje do programu zgłosili samorządowcy - marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że program Kolej Plus obejmuje 34 inwestycje, czyli dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. "Te projekty to budowa, odbudowa oraz projektowanie 1200 km linii kolejowych" - dodał.

Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

