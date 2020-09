Adamczyk: projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych - gotowy

Projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych jest już gotowy - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wskazał, że program zakłada zrealizowanie do 2030 r. łącznie ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i 2,3 tys. km autostrad.

Jak poinformował minister w Dąbrowie Górniczej, podczas uroczystości podpisania umowy na rozbudowę jednego z tamtejszych odcinków drogi krajowej nr 1, program zostanie zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pytany o termin prezentacji Adamczyk zasygnalizował, że nie jest on jeszcze znany. Według informacji PAP resort ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.



"Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w ogłoszeniu projektu tego programu. Ten projekt jest gotowy, rozmawiałem o nim z panem premierem i mogę powiedzieć, że spełnia on oczekiwania pana premiera, który jest zdeterminowany, aby inwestycje w Polsce realizowane były bardzo szeroko w każdej części naszego kraju i aby efekt tego programu inwestycyjnego wypełnił nadzieje Polaków - żeby tym efektem było ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i 2,3 tys. km autostrad" - powiedział Adamczyk.

Ogólne założenia projektu programu minister przedstawił podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. "Pojedziemy na całej długości autostradą A1, ona już jest w budowie, prace postępują bardzo szybko. Droga ekspresowa S1 - do granicy ze Słowacją. Droga S7 od portów do, mam nadzieję, Chyżnego - być może z Rabki do Chyżnego droga główna przyspieszona, ale na pewno dwujezdniowa" - mówił w środę szef MI.

"Do 2030 r.: w całości zrealizowana Via Carpatia, która już jest w budowie, Via Baltica, która za dwa lata zostanie zrealizowana, w pełni droga S6 wzdłuż wybrzeża, w pełni ring wokół Warszawy w ciągu S50, który będzie włączał się w Centralny Port Komunikacyjny" - wymieniał.

"Zostanie w pełni zrealizowana droga S11 z Koszalina na Górny Śląsk, Beskidzka Droga Integracyjna również w całości, droga ekspresowa nr 75 nazywana +sądeczanką+, na pewno +dziesiątka+, autostrada A2 do granicy z Białorusią, droga S17 na Lubelszczyźnie, droga nr 74 z Niska w kierunku Łodzi, droga ekspresowa nr 12, droga S3, przebudowana A18 i autostrada A4" - dodał uściślając, że chodzi o odcinek między Wrocławiem a Krzyżową.

"Nie będę mówił o kwotach, ale są one obfite" - zapewnił minister infrastruktury na Forum Ekonomicznym. Jego zdaniem, ich skala "zaskoczy wszystkich pozytywnie - nie tylko użytkowników dróg, ale także zaskoczy to branżę drogową" - ocenił.

"Dzisiaj przedsiębiorcy w Polsce mogą planować swoją przyszłość" - przekonywał w tym kontekście Adamczyk. Zasygnalizował, że poza nowymi inwestycjami, premier zaakceptował też przygotowany w nowym PBDK projekt programu utrzymania dróg krajowych na lata 2020-30, przewidującego rocznie na ten cel ponad 5 mld zł.



