Adamczyk: realne, by Fundusz Dróg Samorządowych do 2023 r. objął 22 tys. km dróg

Jest realne, aby Fundusz Dróg Samorządowych wsparł do 2023 r. budowę lub modernizację 22 tys. km dróg gminnych i powiatowych, być może także wojewódzkich – ocenił w środę na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Realizujemy program wsparcia przebudowy dróg samorządowych. Do 2023 r. jest absolutnie realne ponad 22 tys. kilometrów dróg gminnych i powiatowych, a mamy nadzieję, że również i wojewódzkich, ale o tym będzie informował pan premier" - zasygnalizował podczas rozmowy o infrastrukturze Adamczyk.

"Mamy tu co roku ponad 3 mld zł ze środków rządowego funduszu; do tego pieniądze dokładają samorządy - mamy co roku uruchomione finansowanie ponad 5 mld zł. A to oznacza, że w 2020 r. ponad 2,4 tys. budów jest realizowanych w Polsce w różnych miejscach - siłami małych, rodzinnych i gminnych firm, o lokalnym znaczeniu" - zaznaczył szef MI.

Według wyliczeń Adamczyka z ostatnich dni, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do samorządów trafiło dotąd blisko 10 mld zł wsparcia - w ub. roku 6 mld, a w tym roku 3,2 mld zł. W ciągu 10 lat wsparcie programu wyniesie 36 mld zł, a połączone ze środkami samorządów ok. 50 mld zł. Wartość całego FDS na 2021 r. i kolejne lata w całym kraju ma wynosić ok. 3,2 mld zł.