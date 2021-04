Adamczyk: rusza nabór wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nabór wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich - poinformował w środę podczas wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że inwestycje te będą finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Dzisiaj Ministerstwo Infrastruktury ogłasza nabór wniosków, na podstawie których będziemy mogli wesprzeć budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich" - powiedział Adamczyk.

Obecny na konferencji wiceminister Rafał Weber poinformował, że na budowę obwodnic, które powstaną w sieci dróg wojewódzkich rządowe wsparcie wyniesie 2 mld zł.

"Nabór wniosków będzie trwał 30 dni i potrwa do 20 maja tego roku. (...) Maksymalna kwota dofinansowania do jednego wniosku to 100 mln zł. Będą tacy beneficjenci, którzy mogą uzyskać 80 proc. wsparcia do całości kwoty inwestycyjnej" - dodał Weber.

Wiceminister poinformował też, że po zakończeniu naboru resort infrastruktury będzie miał trzy miesiące na ocenę wniosków, a następnie te, które dostaną wsparcie mają zostać zatwierdzone przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Według Webera dzięki rządowemu wsparciu w ciągu dróg wojewódzkich może powstać kilkadziesiąt nowych obwodnic.

