Adamczyk: szacunkowa wartość programu 100 obwodnic to 28 mld zł

Według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach programu 100 obwodnic to 28 mld zł; program będzie realizowany w latach 2020-2030 - poinformował w sobotę dziennikarzy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 mld zł - powiedział Adamczyk dziennikarzom. Minister wyjaśnił, że wartość całego programu jest szacunkowa, gdyż w przypadku 43 obwodnic przygotowano już wstępne warianty ich przebiegu, ale nie są one jeszcze znane "co do kilometra".

Adamczyk powiedział, też że kolejnym krokiem w realizacji programu 100 obwodnic będzie jego przedstawienie na forum Rady Ministrów, która musi go zaakceptować. "Chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, ale myślę, że realnym terminem akceptacji programu jest sierpień" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że pierwsze przetargi w programie 100 obwodnic zostaną ogłoszone już w tym roku.