Adamczyk: tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe

Premier Mateusz Morawiecki i minister Adamczyk odwiedzili w sobotę Ostrów (Małopolskie), gdzie w ostatnim czasie dodano do użytku wyremontowany most na rzece Dunajec.

"W miejscach takich jak to, widać dokładnie, jak funkcjonują rządowe programy wsparcia samorządów. Rządowe programy, które zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyjęte przez parlament, już działają, a dzięki tym programom w trakcie realizacji jest wiele inwestycji" - powiedział. Przypomniał, "że tylko w Małopolsce w tym roku, 180 inwestycji na drogach gminnych, powiatowych i także obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich".

"Dzisiaj jesteśmy na granicy Tarnowa w powiecie tarnowskim, ale parę tygodni temu w powiecie Jasielskim został oddany do użytku most, na który czekały pokolenia mieszkańców miejscowości, w której, by się ze sobą skomunikować, samochodem trzeba było nadrobić wiele kilometrów. Teraz dzięki inwestycjom w powiecie jasielskim, tarnowskim oraz całej Polsce, można komunikować się łatwo, bezpiecznie, dojeżdżać do miejsc wyznaczonych w przewidywanym czasie, przewidywanym terminie" - dodał.

Adamczyk wskazał, że "ponad 14 tysięcy kilometrów dróg gminnych, powiatowych to efekt rządowego programu, który wspiera inwestycje na drogach gminnych i powiatowych". "Każdy region i każda gmina w Polsce ma prawo do rozwoju. W każdej gminie powinny zostać i są przebudowywane drogi gminne i przebiegające przez nie drogi powiatowe. Do niedawna nie było to możliwe, bo w kasach gmin często brakowało pieniędzy" - zaznaczył.

Zdaniem ministra infrastruktury, "na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, nakłada się wsparcie rządowe". "Można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu PiS, wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe" - dodał.

