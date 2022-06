Adamczyk: Via Carpatia jest ważna ze względów bezpieczeństwa

Via Carpatia jest ważna nie tylko ze względów transportowo-przewozowych, ale też ze względów bezpieczeństwa - ocenił w czwartek na Kongresie 590 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister wskazał, że jeszcze kilka lat temu wielu polityków i urzędników nie doceniało znaczenia Via Carpatii dla Unii Europejskiej. "Ale na ostatnim szczycie Inicjatywy Trójmorza w Rydze nikt nie miał wątpliwości, że dzisiaj jest to najważniejsza inwestycja w Europie" - powiedział szef resortu infrastruktury. Pokreślił, że międzynarodowa trasa relacji "północ-południe", łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, jest ważna nie tylko ze względów transportowo-przewozowych, ale też ze względów bezpieczeństwa.

"Dzięki niej sojusznicy będą mogli bardzo szybko przemieścić się wzdłuż naszej wschodniej granicy zapewniając bezpieczeństwo nam, ale też np. krajom bałtyckim, Bułgarii czy Rumunii" - powiedział.

Zaznaczył, że uruchamiane są realizacje kolejnych odcinków arterii a ich terminy oddawania do użytku nie są w żadnej mierze zagrożone.

"Realizujemy kolejne odcinki tego przedsięwzięcia, uzupełniając je siecią dróg krajowych i powiatowych" - dodał. "Nadrabiamy zaległości, które były efektem nieodpowiedzialnej polityki poprzednich rządów" - powiedział. Zaznaczył, że inwestycje finansowane są z budżetu państwa oraz ze środków unijnych.

W Polsce Via Carpatia to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 213 km, a w realizacji ponad 272 km. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą w Polsce odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 między miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

