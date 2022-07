Adamczyk: w 2023 r. w Krakowie ruszy budowa trzech przystanków kolejowych

W przyszłym roku ruszy budowa trzech przystanków kolejowych, które obsłużą pasażerów w ruchu aglomeracyjnym w Krakowie - zapowiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o przystanki Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało w poniedziałkowym komunikacie, że rząd przyjął zmiany w Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Z listy rezerwowej na podstawową zostały przesunięte 43 inwestycje.

Wśród inwestycji, które znalazły się na liście podstawowej Programu znalazły się m.in. budowa nowych przystanków w Krakowie i w Żarach oraz modernizacje istniejących przystanków, m.in. Chełm, Dąbrowa Białostocka i Augustów.

Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, cytowanego w komunikacie resortu infrastruktury, "odpowiedzią na trudną sytuację gospodarczą muszą być inwestycje publiczne", w tym rozwijanie kolei. "Dlatego poszerzyliśmy listę podstawową Programu Przystankowego o kolejne zadania" - powiedział Adamczyk. Wskazał przy tym, że w przyszłym roku ruszy budowa trzech przystanków, które obsłużą pasażerów w ruchu aglomeracyjnym w Krakowie.

"Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Poza tym dzięki lepszemu dostępowi do kolei mieszkańcy północnej części Krakowa będą mogli łatwiej i szybciej przedostać się do centrum miasta. Kluczowy jest tu przystanek Kraków Piastów" - mówił Adamczyk. Pozostałe dwa przystanki, których budowa ruszy w przyszłym roku to Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek.

Ministerstwo poinformowało, że w 2021 r. zostały podpisane umowy na realizację 20 inwestycji ujętych w Programie Przystankowym (ich łączna wartość to 52,04 mln zł), 9 z nich dotyczy budowy nowego przystanku lub peronu, zaś 11 umów opiewa na modernizację. Dla kolejnych 24 lokalizacji zostały ogłoszone postępowania przetargowe o łącznej wartości 129,50 mln zł.

W maju 2021 r. Rada Ministrów ustanowiła rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program obejmuje zadania z zakresu infrastruktury punktowej przy liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zadania związane z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

