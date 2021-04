Adamczyk: w ostatnich pięciu latach o 40 proc. więcej dróg ekspresowych i autostrad

W ostatnich pięciu latach sieć dróg ekspresowych i autostradowych w Polsce powiększyła się o 40 proc. - mówił w piątek w Milwinie (Pomorskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapowiedział, że w II połowie 2025 r. między Gdańskiem a Szczecinem będzie gotowa cała droga S6.

W Milwinie na budowie Trasy Kaszubskiej, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podpisano w piątek dwie umowy na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), która będzie liczyła ok. 39 kilometrów.

"W ostatnich pięciu latach sieć dróg ekspresowych i autostradowych w Polsce powiększyła się o 40 proc. procent. To olbrzymi wysiłek państwa" - powiedział na konferencji prasowej szef resortu infrastruktury.

Podkreślił, że jest to tydzień dobrych wiadomości dla polskich kierowców. "Uruchomiliśmy w tym tygodniu jeden z ostatnich odcinków autostrady A2 do Siedlec i dalej do Białej Podlaskiej. Deklarujemy, że ta autostrada A2 będzie zakończona od Warszawy do Siedlec w 2024 r., a do Białej Podlaskiej w 2025 r. Podobnie jak droga ekspresowa S6 między Gdańskiem a Szczecinem, będzie już przejezdna w drugiej połowie 2025 r." - zapowiedział.

Adamczyk zaznaczył, że na realizowanej obecnie Trasie Kaszubskiej, gdzie odbyło się podpisanie umów na budowę OMT, stosowane są najnowocześniejsze technologie na świecie. "Nie mamy kompleksów, nie mam się czego wstydzić. Możemy być dumni, że przedsiębiorstwa polskie, polscy inżynierowie są w stanie wytwarzać tego typu konstrukcje, które są za nami, a jest to wiadukt nawisowy" - dodał.

"Budów w Polsce koronawirus nie pokona, tak jak stało się to we Francji w ubiegłym roku, Niemczech częściowo, w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. U nas produkcja budowlana trwa" - podkreślił minister infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała podziękował za decyzje o wydatkach na program budowy dróg krajowych i autostrad, dzięki któremu na Pomorze trafią na inwestycje drogowe miliardy złotych. "To pokazuje, jak ważna jest polityka gospodarcza rządu, że przekłada się ona na konkretne efekty. Bo przecież decyzja, żeby przeznaczyć miliardy złotych to jedno, ale najpierw one musiały się w budżecie znaleźć, musiały zostać wygospodarowane, co właśnie łączy się z umiejętną polityką gospodarczą, podatkową, wszystkim, co związane jest z kierowaniem państwem" - mówił Horała.

OMT podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) - Żukowo (bez węzła) - długość ok. 16,3 km oraz Żukowo (z węzłem) - Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) - długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Wykonawcą pierwszej części inwestycji, o długości 16,3 km, będzie firma Budimex. Koszt prac to ok. 715,2 mln zł. Drugi odcinek OMT, od Żukowa do Gdańska Południe wraz z obwodnicą Żukowa, zrealizuje konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Prace mają kosztować ok. 777 mln zł.

Projektowanie i prace budowlane na obu odcinkach potrwają 38 miesięcy. Faza projektowa odbywać się będzie bez przerw zimowych. Natomiast po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czas realizacji uwzględniać już będzie przerwy od 16 grudnia do 15 marca.

Zakładany termin zakończenia prac budowlanych na OMT to II kw. 2025 r.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

