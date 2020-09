Adamczyk: w programie 100 obwodnic już ponad 80 programów inwestycyjnych

Dla ponad 80 inwestycji przewidzianych w rządowym programie 100 obwodnic na lata 2020-30 podpisano już programy inwestycyjne, czyli uruchomiono proces realizacji – poinformował w środę na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Dla 100 obwodnic, które zostały wybrane z ponad 600 miejsc w Polsce, gdzie oczekiwane są obwodnice, w ponad 80 przypadkach zostały podpisane programy inwestycyjne. To decyzje rządu, że zabezpieczamy środki finansowe na budowę obwodnicy i polecamy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowanie dokumentacji" - zaznaczył w trakcie rozmowy o infrastrukturze Adamczyk.

"W bardzo wielu wypadkach miejscowości, gdzie projektujemy obwodnice, nie mają przygotowanych żadnych dokumentów, ani studium wykonalności ani oceny oddziaływania na środowisko, a to są prace, które trwają w czasie. Program inwestycyjny uruchamia te procesy. Ale w 23 przypadkach już z tego programu albo przetargi są ogłaszane, albo rozstrzygane - i idziemy w realizację" - dodał.

Jak informował minister Adamczyk, ogłaszając w lutym br. program 100 obwodnic, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu, to 28 mld zł.

Kryteriami wyboru miejscowości były: natężenie ruchu w poszczególnych miastach i miasteczkach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r. oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

W tym roku, do pierwszych dni września, GDDKiA ogłosiła ogółem 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Było to 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł, cztery obwodnice z rządowego programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km i wartości ok. 975 mln zł.

Zgodnie z danym przedstawionymi w ostatnich dniach na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach GDDKiA od stycznia br. podpisała 25 umów na zadania o łącznej długości 348,8 km i wartości ponad 15 mld zł, a do końca grudnia br. planuje podpisać jeszcze dziewięć umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł (będą to m.in. odcinek A2 oraz odcinki S1, S7 oraz S19).