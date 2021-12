Adamczyk: w przyszłym roku wzmożone prace związane z inwestycjami infrastrukturalnymi

Przyszły rok będzie okresem wzmożonej pracy związanej z inwestycjami infrastrukturalnymi; Ministerstwo Infrastruktury planuje oddać niemal tyle dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz Programu budowy 100 obwodnic, co w tym roku, czyli ok. 380 km nowych tras - przekazał PAP minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Przyszły rok zapowiada się jako czas wzmożonej pracy związanej z inwestycjami infrastrukturalnymi. Obecnie w realizacji jest blisko 100 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o wartości ponad 63 mld zł i długości 1,3 tys. km. W przetargu jest 18 zadań o wartości 13,4 mld zł. To jest nasz podstawowy front działań na przyszły rok. Dodatkowo w realizacji jest 14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic, a 85 jest w przygotowaniu" - stwierdził minister.

"W 2022 roku planujemy oddać niemal tyle dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic co w tym roku, czyli ok. 380 km nowych tras" - dodał.

W opinii Adamczyka w 2022 r. powinna się zakończyć budowa najważniejszej autostrady w osi północ-południe, tj. autostrady A1. Ostatnim odcinkiem oddanym do ruchu będzie odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Dzięki temu będzie można płynnie przejechać autostradą od Morza Bałtyckiego aż do granic z Czechami.

"Przypomnę, że dzięki decyzji obecnego rządu skierowano na ten cel dodatkowe środki w ramach PBDK, co pozwoliło na dokończenie tej niezbędnej inwestycji. W 2022 r. zakończy się też budowa całego ciągu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Jest to ważny element trasy Via Carpatia, łączący dwa duże ośrodki gospodarcze wschodniej Polski. Dzięki tej inwestycji Rzeszów zyska, za pośrednictwem S19 i S17, ekspresowe połączenie ze stolicą" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Zaznaczył, że w 2022 r. resort planuje, że oddane zostaną do użytku obwodnice takich miejscowości jak Kędzierzyn-Koźle, Praszka, Iłża czy Nowe Miasto Lubawskie, realizowanych w ramach PBDK, a także pierwszych zadań z programu obwodnicowego, wyprowadzających ruch ze Smolajn oraz Brzezia.

"Rok 2022 r. to też rok ważnych przetargów, chcemy ogłosić już wszystkie przetargi na S19 na południe od Rzeszowa do granicy ze Słowacją, a także np. S12 od Lublina przez Chełm do granicy z Ukrainą. Ogłosimy też kolejne przetargi na budowę obwodnic" - oświadczył minister.

Jak poinformował minister Adamczyk, w przyszłym roku będą kontynuowane prace inwestycyjne w programach kolejowych.

"W dalszym ciągu będziemy troszczyli się również o rozwój systemu transportowego w Polsce, na który składać się będą dalsze inwestycje realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego, Programu Kolej Plus, Programu Przystankowego oraz wsparcia samorządów w przywracaniu połączeń autobusowych. Jesteśmy przekonani, że działania te pozytywnie wpłyną na dalszą walkę z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce" - podkreślił.

"Nie możemy też zapominać o rządowym wsparciu dla inwestycji samorządowych. Nadal szerokim strumieniem będą płynęły środki na dofinansowanie zadań na drogach lokalnych, powiatowych i gminnych oraz, co jest nowością od tego roku, na budowę obwodnic na drogach wojewódzkich. W ramach ostatniego naboru wsparcie zostało przyznane dla 51 obwodnic w całym kraju. Tylko na ten cel rząd przeznaczył 2,4 mld zł" - poinformował Adamczyk.

