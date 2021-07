Adamczyk: w tym roku chcemy oddać do użytkowania ok. 400 km dróg szybkiego ruchu

Na drogach krajowych realizowanych jest ponad 110 inwestycji i w tym roku mamy nadzieję oddać do użytkowania ok. 400 km dróg szybkiego ruchu - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę na antenie TVP Info.

"Dzisiaj ponad 110 inwestycji realizowanych jest tylko na drogach krajowych. To są miliardy złotych. W tym roku mamy nadzieję oddać do użytkowania ok. 400 km dróg szybkiego ruchu. To w komponencie dróg krajowych" - mówił Adamczyk, podkreślając, że to nie wszystkie inwestycje, które mają poprawić jakość i bezpieczeństwo polskich dróg.

"Trzeba pamiętać, że również rząd dofinansowuje inwestycje na drogach samorządowych: 3,5 mld zł na drogach gminnych i powiatowych. (...) To także program bezpiecznej infrastruktury drogowej: 11 tysięcy przejść dla pieszych będzie doświetlonych - są już na to środki finansowe, jest program, są zgłoszenia, również są doświetlane przejścia na drogach gminnych i powiatowych" - wyliczał.

Według zapowiedzi przedstawicieli MI, sieć tras szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych w Polsce ma być kompletna do 2030 roku.

Budowa dróg samorządowych wspierana jest m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), który powstał jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących tego typu inwestycje. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Źródła finansowania RFRD to m.in. wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku spółek Skarbu Państwa.

