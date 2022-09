Adamczyk: wielkie projekty komunikacyjne wymagają wizji i odwagi

Wielkie projekty komunikacyjne wymagają wizji i odwagi, żeby nie pytać nikogo poza granicami naszego kraju, bo jesteśmy narodem suwerennym - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości oficjalnego otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Jak mówił szef resortu infrastruktury, Polacy to ludzie ambitni, naród pracowity i z wizją. "Wielkie projekty komunikacyjne wymagają wizji i odwagi, żeby te wizje realizować, wymagają odwagi, żeby podejmować decyzje, które niosą za sobą skutek finansowy. Trzeba wielkiej odwagi, żeby nie pytać nikogo poza granicami naszego kraju, na wschodzie i na zachodzie, czy wolno nam realizować tę inwestycję, bo jesteśmy narodem suwerennym" - podkreślił.

Dodał, że nic nie dzieje się samo. "Za tymi wizjami idą ludzie. (...) to ludzie Prawa i Sprawiedliwości" - wskazał.

Przypomniał, że wielkie inwestycje to nie tylko Via Carpatia, Via Baltica, tunel w Świnoujściu czy autostrada A1, ale szczególnie inwestycje bliskie mieszkańcom - małe, bezpieczne drogi gminne i powiatowe. "Za tym idą setki miejsc pracy, za tym idzie rozwój" - powiedział. "Komunikacyjnie i transportowo musimy się rozwijać, bo za tym idzie rozwój kraju" - podkreślił minister Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury podziękował w sobotę wszystkim decydentom oraz wszystkim specjalistom, inżynierom i budowniczym, którzy brali udział w budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

