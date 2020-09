Adamczyk: wyzwanie „Zeroemisyjnej mobilności dla każdego” podjęła rekordowa liczba samorządów

Wyzwanie „Zeroemisyjnej mobilności dla każdego” podjęła rekordowa liczba samorządów w Polsce - wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, aby nasze miasta i gminy stały się przyjazne dla środowiska - dodał.

Szef resortu infrastruktury, cytowany w środowym komunikacie, odniósł się do rozpoczynającego się 16 września corocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Motyw kampanii ETZT w 2020 r. to "Zeroemisyjna mobilność dla każdego", który wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu - wyjaśniono.

"Wyzwanie +Zeroemisyjnej mobilności dla każdego+ podjęła już rekordowa liczba samorządów w Polsce" - wskazał Adamczyk. Dodał, że to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, aby nasze miasta i gminy stały się przyjazne dla środowiska i dostępne dla wszystkich.

Resort podkreślił, że Polska jest aktywnym uczestnikiem kampanii ETZT od momentu jej uruchomienia przez Komisję Europejską w 2002 r. "W wydarzeniu uczestniczą wszystkie największe miasta, ale do akcji przyłączają się też małe gminy wiejskie" - zaznaczyło MI, które jest Krajowym Koordynatorem ETZT.

Promowane są wszelkie zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. "Władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia" - tłumaczy resort. Kulminacyjnym momentem w trakcie ETZT jest dzień bez samochodu, przypadający 22 września - przypomniano.

MI zwróciło uwagę, że mimo wyzwań związanych z istniejącymi ograniczeniami ze względu na pandemię COVID-19, "już 214 miast zadeklarowało swój udział w ETZT". "Pokazuje to, jak ważne dla władz samorządowych są kwestie zrównoważonego transportu oraz poprawa jakości życia mieszkańców" - zaznaczono. Dodano, że do kampanii mogą przyłączyć się również inne podmioty, takie jak firmy, szkoły, uczelnie, fundacje czy organizacje pozarządowe. Rejestracja trwa do końca września na stronie http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php.