Adamczyk: Zachodnia Obwodnica Szczecina to marzenie pokoleń mieszkańców

"To marzenie pokoleń mieszkańców regionu, marzenie pokoleń turystów" – powiedział o Zachodniej Obwodnicy Szczecina minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W czwartek oficjalnie ogłoszono przetarg na projekt blisko 50-kilometrowej drogi.

"Ogłosiliśmy przetarg - 5-kilometrowy tunel, bez mała 50 km obwodnicy zachodniej Szczecina - to marzenie pokoleń mieszkańców regionu, marzenie pokoleń turystów" - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak dodał "inwestujemy w każdym regionie naszego kraju, nie dzielimy Polski na te regiony, w których trzeba koniecznie realizować inwestycje i na te regiony, w których mieszkańcy muszą jeszcze zaczekać".

Zachodnia Obwodnica Szczecina ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Ma to być najdłuższy tego typu obiekt w Polsce.

"Ta obwodnica zachodnia, ten tunel Police-Święta, będzie służył nie tylko mieszkańcom Polic, którym skrócimy drogę nad Bałtyk, ponieważ wyprowadzimy ciężki ruch samochodów niejednokrotnie z niebezpiecznymi ładunkami z centrum Szczecina" - powiedział eurodeputowany PiS Joachim Brudziński.

Nowa trasa ma stanowić alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6, omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim ma utworzyć ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie: z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Zaplanowano podział inwestycji na trzy odcinki realizacyjne: Kołbaskowo-Dołuje (13,5 km), Dołuje-Police (11,9 km) i Police-Goleniów (22,3 km). Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w 2024 r.

Środki przeznaczone na zaprojektowanie i wykup gruntów pod Zachodnią Obwodnicę Szczecina to 411 mln zł.

