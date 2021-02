Adamiak: szacunki ośrodków analitycznych wskazują, że w Polsce luka VAT istotnie zmalała

Obliczenie luki VAT nie jest sprawą oczywistą, niemniej z szacunków renomowanych ośrodków analitycznych wynika, że w okresie ostatnich pięciu lat w Polsce luka ta istotnie się zmniejszyła, mniej więcej o połowę - powiedział PAP dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP Mariusz Adamiak.

Jak wyjaśnił Adamiak w rozmowie z PAP, luka podatkowa to różnica między faktycznymi dochodami z danego podatku a potencjalnymi wpływami, które miałyby miejsce gdyby wszyscy dany podatek prawidłowo płacili. Zaznaczył, że obliczenie luki podatkowej, w tym luki VAT, nie jest sprawą oczywistą, są różne metodologie jej kalkulowania.

"Niemniej z szacunków renomowanych ośrodków analitycznych, m.in. Ministerstwa Finansów, międzynarodowej firmy konsultingowej PwC czy Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, które przygotowuje na zlecenie Komisji Europejskiej +polski+ wkład do cyklicznego raportu +Analiza ilościowa luki w VAT w krajach UE+, wynika, że w okresie ostatnich pięciu lat luka VAT istotnie się zmniejszyła, mniej więcej o połowę" - powiedział Adamiak.

"Nie ulega wątpliwości, że poprawa ściągalności podatków i ograniczenie wyłudzeń istotnie przyczyniły się do poprawy sytuacji fiskalnej Polski, m.in. odzwierciedlonej w najmniejszym od początku transformacji deficycie budżetowym w roku 2019 czy spadku długu publicznego, pomimo znacznego wzrostu wydatków socjalnych" - podkreślił.

Rozmówca PAP zaznaczył, że zmniejszenia luki VAT nie można utożsamiać z wpływami podatkowymi, gdyż te zależą nie tylko od ściągalności danin, lecz także od nominalnej wartości i struktury obrotu gospodarczego.

Jego zdaniem do poprawy ściągalności podatków i ograniczenia skali wyłudzeń przyczynił się szereg działań rządu i aparatu skarbowego, w tym pakiet paliwowy, system STIR (ograniczający możliwości wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych), system SENT (monitorujący transport towarów), tzw. biała lista podatników VAT, a także wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, czy jednolitych plików kontrolnych.

Według Adamiaka znaczenie ma też "efekt prewencyjny" - sprawniej działający aparat skarbowy odstrasza potencjalnych przestępców i w rezultacie do części naruszeń, unikania podatku w wyniku nierejestrowania obrotu lub wyłudzania zwrotów od fikcyjnego eksportu, w ogóle nie dochodzi.

Przedstawiciel PKO BP zwrócił także uwagę na różnicę między skalą przestępstw podatkowych a wysokością odzyskanych przez administrację skarbową pieniędzy. "Czasem ściągnięcie takiej należności jest odroczone w czasie, procedury zmierzające do odzyskania pieniędzy trwają. Czasem, niestety, w ogóle okazuje się to niemożliwe " - zauważył.