Administracja Skarbowa: przekazywanie 1 proc. organizacjom pożytku publicznego w 2020 r. przebiegło sprawnie

Proces przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego w 2020 r. przebiegał w sposób sprawny, bez zakłóceń i naruszenia przepisów prawa - poinformował w czwartek w komunikacie rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Bartosz Stróżyński.

Przekazywaniem 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego w skali kraju od 2020 r. zajmuje się Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy, podległym Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

"Proces przekazywania 1 proc. podatku OPP w 2020 r. przebiegał w sposób sprawny, bez zakłóceń technicznych i organizacyjnych oraz naruszenia przepisów prawa. Świadczą o tym przede wszystkim dane statystyczne, z których wynika, że w 2020 r. OPP otrzymały łącznie więcej środków z 1 proc. podatku niż w roku poprzednim. Kwota ta wyniosła 907 mln zł (wzrost o 32,6 proc.), a pieniądze trafiły do 8870 organizacji. 4470 z nich otrzymało w tym roku więcej środków niż w roku ubiegłym. Pozostałe organizacje dostały mniej środków niż w 2019 r. ale prawie połowa z nich odnotowała niewielki spadek wpływów z 1 proc. podatku - nieprzekraczający 1 tys. zł" - napisał rzecznik IAS.

Stróżyński zaznaczył, że weryfikacja prowadzona w zakresie dystrybucji środków do OPP wykazała, że w przypadku darczyńców, którzy wskazali KRS organizacji pożytku publicznego, środki zostały skutecznie przekazane do wszystkich wskazanych przez podatników organizacji.

"Jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym wskazał cel szczegółowy albo wyraził zgodę na przekazanie do organizacji swoich danych osobowych, informacje te zostały udostępnione wskazanej OPP do 30 września 2020 r. Zbiorcze informacje zawierały dane identyfikacyjne darczyńcy (m.in. imię, nazwisko i adres), wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji oraz informację o przeznaczeniu tej kwoty. W przypadku, gdy darczyńca wskazał KRS wybranej organizacji, ale nie wyraził zgody na przekazanie danych lub nie określił celu szczegółowego, nie będzie on figurował w zbiorczej informacji. Nie ma to jednak wpływu na przekazanie środków na rzecz wybranej OPP" - dodał rzecznik.

Zestawienia ujmujące również takie przypadki (bez wskazania danych identyfikujących darczyńców), jak każdego roku, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp.

Z przekazania 1 proc. podatku mogli skorzystać również podatnicy, którzy w 2020 roku złożyli swój PIT w wydłużonym terminie, tj. do 1 czerwca.

Obsługa dystrybucji środków została zautomatyzowana i scentralizowania. Od 1 stycznia 2020 r. 1600 odrębnych rachunków bankowych urzędów skarbowych zastąpiono jednym wspólnym rachunkiem bankowym. W związku z tym, w ramach przekazywania 1 proc. podatku, organizacje pożytku publicznego w roku 2020, otrzymały jeden zbiorczy przelew z wyznaczonego urzędu skarbowego. Utworzenie wspólnego rachunku bankowego pozwoliło na uproszczenie i centralizację dystrybucji kwot 1 proc. podatku na rachunki bankowe OPP.

Obsługę wspólnego rachunku powierzono naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, gdzie funkcjonuje Centrum Kompetencyjne Rozliczeń, które realizuje zadania na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej.