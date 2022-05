Aforti poprawia wyniki, choć jego sektor windykacyjny notuje spadki

Grupa kapitałowa Aforti Holding zanotowała w kwietniu 2022 roku wzrost łącznej sprzedaży i wartości obrotu na platformie walutowej. Silne spadki zaliczył natomiast segment windykacyjny.

Wartość obrotu na platformie wymiany walut Aforti w kwietniu wyniosła około 373 mln zł (była wyższa o 4,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku). W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom około 1,43 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w ujęciu rok do roku.

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu wyniosła około 35,3 mln zł (była niższa o 23,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku). W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom około 212,5 mln zł, notując obniżkę o 21,6 proc. rok do roku.

W kwietniu wartość sfinansowanych wierzytelności (factoring) przez Aforti Factor wynosiła około 0,4 mln zł (była niższa o 81 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku). W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku Aforti Factor sfinansowała łącznie około 1,73 mln zł wierzytelności, notując obniżkę o 68 proc. rok do roku.

Łączna wartość sprzedaży w grupie kapitałowej Aforti w tegorocznym kwietniu wynosiła ok. 97,5 mln euro i była wyższa o 8,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży osiągnęła poziom ok. 391,3 mln euro, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku.

W kwietniu łączna liczba klientów Aforti wynosiła 6 851 (była wyższa o 11,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku).

