Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od KGHM

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę zakupu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od KGHM Polska Miedź - poinformowała ARP.

Jak podała agencja, w kolejnych miesiącach ARP TFI złoży wniosek do sądu w celu rejestracji pierwszego "Polskiego Zielonego Funduszu by ARP" (Polish Green Fund by ARP).

Fundusz będzie dysponował środkami zarówno Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i polskich, i międzynarodowych instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) zainteresowanych ekspozycją na zieloną transformację i dekarbonizację energetyczną polskiej gospodarki oraz zieloną budowę i modernizację aktywów w Polsce.

Jak podała ARP, Polski Zielony Fundusz (PZF) ma być infrastrukturalnym funduszem inwestycji w zielone oraz transformujące się aktywa, które będą uniezależniały Polskę od węglowodorów.

PZF, zarządzany przez ARP TFI, w ramach określonej polityki inwestycyjnej, będzie inwestował m.in. w transformację i dekarbonizację polskiego ciepłownictwa lokalnego oraz innych instalacji komunalnych, generację oraz energetykę wiatrową, energetykę słoneczną, zieloną chemię, rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego oraz zielony przemysł.

"Polski Zielony Fundusz ma zamiar ściśle współpracować z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, celem zazieleniania gospodarki komunalnej, z ciepłownictwem na czele. Mamy zarówno pomysły technologiczne, analizowane i rozwijane z partnerami branżowymi, jak i również instrumentarium finansowe. Będziemy inwestować w zielone moce wytwórcze oraz w łańcuch wartości" - powiedział cytowany w komunikacie Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

