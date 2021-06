Agencja S&P podnosi prognozy dla Polski

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,5 proc. z 3,4 proc., a na 2022 r. do 5,4 proc. z 4,4 proc. - wynika z raportu S&P. Agencja spodziewa się pierwszych podwyżek stóp proc. w Polsce w połowie 2022 r. i powrotu stopy referencyjnej do 1,5 proc. w 2023 r.

Na 2023 r. S&P prognozuje wzrost polskiej gospodarki o 3,3 proc. (+0,3 pkt. proc. względem poprzedniej rundy z końca marca), a na 2024 r. o 2,2 proc. (-0,5 pkt. proc.).

"W związku z większą jasnością co do tego, jak będą wykorzystane środki UE na odbudowę gospodarki oraz po lepszych od oczekiwań wynikach gospodarki w I kw. podwyższamy prognozy wzrostu PKB dla Polski. (...) Konsumpcja okazała się odporna na lockdowny i powinna przyspieszyć w kolejnych miesiącach wraz z poprawą sytuacji pandemicznej. Spodziewamy się, że fundusze UE zaczną wspierać wzrost od II połowy bieżącego roku, a w jeszcze mocniejszym stopniu w 2022 r." - napisano w raporcie z 25 czerwca.

Głównym ryzykiem dla prognoz według S&P jest ewentualne opóźnienie we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy. Agencja zakłada, że w horyzoncie prognozy unijne środki wspierające ożywienie po pandemii zwiększą PKB Polski o 6 proc. w odniesieniu do poziomu PKB z 2020 r.

S&P ocenia, że inflacja utrzyma się w Polsce na podwyższonym poziomie na dłużej, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, presję płacową, politykę fiskalną, która może pozostać luźna "co najmniej" do wyborów parlamentarnych w 2023 r. oraz stymulację z Funduszu Odbudowy UE.

"W tym kontekście bank centralny podwyższy stopy procentowe wcześniej niż wcześniej oczekiwaliśmy, prawdopodobnie w połowie 2022 r." - dodano.

Prognozowana przez S&P inflacja CPI w Polsce ma wynieść średniorocznie 3,8 proc. w bieżącym roku, 2,7 proc. w 2022 r. i 2,4 proc. w 2023 r.

Na koniec 2022 r. S&P prognozuje stopę referencyjną NBP na poziomie 0,50 proc. i 1,50 proc. na koniec 2023 r., co miałoby zakończyć cykl luzowania.

Poprzednio S&P prognozowała podwyżki najwcześniej w 2023 r. - łącznie o 15 pb. w tym okresie.

Poniżej prognozy S&P wybranych wskaźników makro dla Polski.

2021 2022 2023 2024 PKB 4,5 5,4 3,3 2,2 Spożycie prywatne 5,4 5,1 2,9 2,4 Spożycie publiczne 2,9 3,2 3,2 2,7 Inwestycje 15,1 9,9 6,2 2,5 Eksport 10,6 5,2 3,6 2,8 Import 13,7 5,7 4,2 3,3 CPI (średniorocznie) 3,8 2,7 2,4 2,3 Stopa bezrobocia 3,4 3,3 3,2 3,2 USD/PLN (na koniec roku) 3,72 3,69 3,68 3,67 Stopa proc, (na koniec roku) 0,1 0,5 1,5 1,5

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl