Agencja S&P zrewidowała prognozę spadku PKB Polski w '20 do 4 proc., w '21 szacuje wzrost o 5 proc.

Agencja S&P Global Ratings zrewidowała prognozę spadku PKB Polski w 2020 r. do 4,0 proc. z -2,0 proc. poprzednio - wynika z raportu agencji z 7 maja. W 2021 r. agencja spodziewa się odbicia tempa wzrostu w Polsce do 5,0 proc. vs 4,8 proc. poprzednio, a w 2022 r. oczekuje 2,7-proc. zwyżki PKB.

W raporcie nie podano uzasadnienia dla prognoz.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.