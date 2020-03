AGH dołącza do projektu Life EkoMałopolska

Realizacja projektów proekologicznych, w tym wykorzystanie 40 laboratoriów w Centrum Energetyki AGH – to niektóre z planów współpracy krakowskiej uczelni i województwa małopolskiego w ramach programu Life EkoMałopolska.

W poniedziałek Akademia Górniczo-Hutnicza i władze województwa, a także inni partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy. Władze województwa właśnie wystepują z wnioskiem do Komisji Europejskiej o środki na realizację nowego projektu Life EkoMałopolska. Zgodnie z planem, projekt ma się rozpocząć w styczniu 2021 r., a zakończyć w grudniu 2030. Wartość przedsięwzięcia to ok. 70 mln zł - przeznaczone mają być m.in. na promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

"Mamy doskonałe zaplecze badawcze, najlepszych naukowców. Myślę, że będziemy doskonałym partnerem naukowym dla rozwiazywania problemów związanych z ochroną środowiska" - powiedział dziennikarzom rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Uczelnia ta ma 600 laboratoriów różnego rodzaju, w tym 40 w Centrum Energetyki. Badacze AGH do tej pory pracowali już na rzecz ochrony środowiska, teraz jednak będą mieć - dzięki podpisanemu porozumieniu - dodatkowe wsparcie finansowe.

Wśród zainteresowań uczonych AGH jest m.in. to, czy w tym momencie stare samochody sprowadzane z zagranicy nie zagrażają środowisku bardziej niż niska emisja.

Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur podkreślił podczas poniedziałkowej uroczystości, że trzeba patrzeć na Małopolskę - jeśli chodzi o działania ekologiczne. Działania te - jak mówił - są zgodne ze strategią polskiego rządu i Unii Europejskiej.

"Zmiany muszą być dobrze przemyślane, żeby służyły rozwojowi gospodarczemu, społecznemu" - mówił wiceminister. Jego zdaniem polityka klimatyczna powinna być realizowana "z głową, żeby nie była dla gospodarki hamulcem", a służyła rozwojowi.

Projekt Life EkoMałopolska "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" województwo ma realizować z 25 partnerami - oprócz AGH będą to m.in. Ministerstwo Rozwoju, województwo śląskie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, trzy miasta na prawach powiatów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerem zagranicznym projektu będzie The Brandenburg Technical University in Cottbus.

Małopolska już realizuje program Life - trwająca edycja rozpoczęła się w październiku 2015 r.