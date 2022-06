AGH i 2loop Tech pracują nad recyklingiem urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i spółka badawczo-rozwojowa 2loop Tech będą prowadzić wspólne badania dotyczące recyklingu łopat turbin wiatrowych. Oba podmioty współpracują już przy opracowaniu rozwiązań dotyczących wykorzystania zużytych paneli fotowoltaicznych.

Jak podkreślił we wtorek prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, dynamiczny rozwój i wzrost liczby urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE powoduje, że już w niedalekiej przyszłości pojawi się problem co z nimi zrobić.

"Nasi naukowcy od lat prowadzą prace nad zagadnieniami w szeroko pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy aktywni nie tylko na polu opracowywania i rozwijania nowych rozwiązań energetycznych, lecz również w zabezpieczaniu pozostałości po tych urządzeniach" - wyjaśnił.

W ramach istniejącej już współpracy - wskazał przedstawiciel AGH - uczelnia wraz ze spółką badawczo-rozwojową 2loop Tech opracowała jedną z najlepszych na rynku technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych. Pozwala ona odzyskiwać prawie 100 proc. surowców z obecnie produkowanych paneli PV.

Marcin Karbowniczek, prezes 2loop Tech poinformował, że na mocy podpisanej właśnie umowy, współpraca obydwu podmiotów będzie rozszerzona na badania nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych.

"Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope (stowarzyszenie promujące wykorzystanie energii wiatrowej w Europie -PAP) oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton. Zapotrzebowanie na recykling tych urządzeń będzie ogromne" - ocenił prezes.

Współpraca AGH z 2loop Tech zakłada też popularyzację wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, recyklingu, ochrony środowiska, wspólne opracowywanie projektów wynalazczych i starania o ich ochronę oraz współpracę międzynarodową w kwestii recyklingu pozostałości po OZE.

