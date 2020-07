AGH zbuduje dom solarny, w którym zamieszkają uczestnicy igrzysk w Pekinie

Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, we współpracy z chińską uczelnią techniczną, zbuduje dom solarny, który będzie elementem kompleksu mieszkalnego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Dom solarny powstanie w ramach konkursu Solar Decathlon China 2021. Wydział Energetyki i Paliw AGH został zaproszony do współpracy przy realizacji konkursowego projektu przez Chiński Uniwersytet Górnictwa i Technologii (China University of Mining and Technology).

Głównym zadaniem zespołu z AGH jest zaprojektowanie strony energetycznej domu. Uczelnia odpowiada także za poszukiwanie partnerów z jednostek badawczych, firm oraz osób związanych z nowoczesnym budownictwem.

"Projekt jest ambitny" - powiedział PAP Paweł Wajss, członek zespołu AGH. Jak wyjaśnił, prace - m.in. modelowanie, testowanie, konstruowanie, formalności, budowa - potrwają rok. W jesieni przyszłego roku budynek stanie w miejscu docelowym, czyli w Zhangjiakou - mieście, w którym znajdzie się kompleks mieszkalny dla uczestników Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Dom, który będzie zasilany jedynie energią słoneczną, ma zająć 4-arową działkę, musi mieć jedną kondygnację, a jego powierzchnia ma wynieść od 120 do 150 m kw. Powstanie w technologii umożliwiającej rozłożenie i złożenie go.

"Będzie miał wiele urządzeń helioaktywnych, paneli słonecznych, kolektorów, ale nie będą one mogły negatywnie wpływać na estetykę, która w konkursie również jest oceniana" - powiedział członek zespołu AGH. Wszystkie urządzenia wewnątrz domu także będą zasilane energią słoneczną - nie tylko w dzień, ale i w nocy, stąd ważny będzie - jak wyjaśnił naukowiec - system akumulacji.

Nazwa konkursu wskazuje, że jest on "słonecznym dziesięciobojem" (solar decathlon - pol. słoneczny dziesięciobój) - gotowe budynki będą oceniane w 10 różnych kategoriach, takich jak m.in. wydajność energetyczna, potencjał rynkowy, wygoda, przyjazność środowisku.

Domy zbudowane na konkurs staną w Chinach i będą służyć jako element kompleksu mieszkalnego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie. Budynki będą także laboratoriami i modelami do analizy w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Krakowski zespół rozpoczął już pierwszy etap prac, czyli modelowanie i testowanie systemów energetycznych mających swoje zastosowanie w obiekcie. Projektuje m.in. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, układy dystrybucji ciepła i chłodu czy oświetlenia. Efektem końcowym prac ma być zoptymalizowany dom przyszłości, w którym jak najmniejszym kosztem możemy wytworzyć jak najwięcej energii.

Konkurs budowania domów solarnych odbywa się cyklicznie na sześciu kontynentach. Polsko-chińska ekipa będzie rywalizować z kilkunastoma innymi drużynami z całego świata.

AGH jest pierwszą uczelnią z Polski biorącą udział w globalnej serii konkursów Solar Decathlon.

Zespół z AGH liczy obecnie dziewięć osób i wciąż poszukuje chętnych do współpracy przy projekcie. Zainteresowanych odsyła do strony: https://solardecathlon.pl.