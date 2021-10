Agnieszka Kamińska: rolą Polskiego Radia jest mówienie o historii

Rolą Polskiego Radia, jako nadawcy publicznego, jest mówienie o historii. Ta historia jest ujmowana bardzo szeroko - to historia Polski, świata, ale również historia tożsamościowa, na którą kładziemy szczególny nacisk - powiedziała w piątek w Gdyni prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Debata pt. "Polskie tematy w Polskim Radiu" odbyła się podczas trwającego od środy w Gdyni XIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Niepokorni Niezłomni Wyklęci". W rozmowie uczestniczyli m.in. prezes PR Agnieszka Kamińska oraz prezes Radia Gdańsk Adam Chmielecki. Mówili m.in. o misji mediów publicznych.

Jak przypomniano na początku panelu, Archiwum Polskiego Radia posiada największe i najstarsze zbiory dźwiękowe w Polsce. Pierwsze nagrania zostały zarejestrowane w połowie lat trzydziestych XX w.

Agnieszka Kamińska zapewniła, że dorobek archiwum PR jest i będzie udostępniany słuchaczom. "Archiwa Polskiego Radia są bardzo bogate, nie możemy ich trzymać tylko dla siebie. Są one namacalnym dowodem historii. Mamy w naszych zasobach nagrania, które jeszcze nigdy nie ujrzały światła dziennego" - powiedziała.

Poinformowała, że w najbliższym czasie Polskie Radio wyda album poświęcony 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. "Tam będzie można usłyszeć mowy Jana Olszewskiego w trakcie procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki" - wyjaśniła.

W przyszłym roku ukażą się archiwalne dźwięki pochodzące z kolekcji 93 stalowych płyt gramofonowych z nagraniami z września 1939 roku. Kolekcja zawiera nieznane wcześniej nagrania, m.in. wystąpienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z popołudnia 3 września 1939 roku, kiedy Wielka Brytania przystąpiła do wojny przeciwko III Rzeszy, a także prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego.

"Te płyty ukryli pracownicy Polskiego Radia. Zostały odnalezione po kilkudziesięciu latach. Były schowane w ścianie budynku, który ocalał podczas powstania warszawskiego. Szacujemy, że tych płyt mogło być łącznie około 200, dlatego apelujemy o pomoc w ich odzyskaniu" - powiedziała Kamińska.

"To jest misja Polskiego Radia, żeby te perły archiwalne, które mamy w naszych zasobach, dotarły pod strzechy. W tej chwili dla Polskiego Radia nie ma nic ważniejszego, niż te wydawnictwa publikować i utrwalić w pamięci Polaków"- dodała.

Podkreśliła, że w Polskim Radiu jest wiele treści historycznych. "Rolą Polskiego Radia, jako nadawcy publicznego, jest mówienie o historii. Ta historia jest ujmowana bardzo szeroko - to historia Polski, świata, ale również historia tożsamościowa, na którą kładziemy szczególny nacisk. Dlatego też przygotowujemy wydawnictwa multimedialne, tworzymy serwisy internetowe, które są źródłem wiedzy i kształcenia młodych ludzi. Dzisiaj internet i multimedia są niezwykle istotne" - oceniła.

Jak dodała, Polskie Radio specjalizuje się w historycznych wydawnictwach tożsamościowych. "Ta misja Polskiego Radia rozpoczęła się, gdy Krzysztof Czabański jako prezes Polskiego Radia przygotował dwa wydawnictwa poświęcone zbrodni katyńskiej i zbrodni wołyńskiej. W ubiegłym roku, po kilkunastu latach przerwy, postanowiliśmy te wydawnictwa tożsamościowe wznowić. Przygotowaliśmy wydawnictwa poświęcone Bitwie Warszawskiej, a także pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przygotowaliśmy także album ikonograficzno-fonograficzny poświęcony Polakom tworzącym na emigracji" - wskazała prezes PR.

"Misją radia jest bycie między ludźmi, towarzyszenie im w codziennym życiu, ale też mówienie o historii, przede wszystkim historii Polski. Media publiczne w sposób szczególny są zobowiązane do budowania wspólnoty, a jednym z narzędzi jest właśnie historia, która nas łączy. W tym obszarze największym z wyzwań jest dotarcie z przekazem historycznym, tożsamościowym, patriotycznym do młodych ludzi. Młodzież jest trudną grupą docelową dla mediów tradycyjnych. Młodzi ludzie mają zupełnie inny sposób konsumpcji mediów, w mniejszym stopniu korzystają z telewizji, radia, w większym z mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii. Musimy nadążać za trendami i te same treści przekazywać na różne sposoby, być multimedialnym" - powiedział Adam Chmielecki.

Podkreślił, że Radio Gdańsk podjęło to wyzwanie. "Wszystkie projekty, także historyczne, które realizujemy, mają swój wymiar antenowy, ale te treści pojawiają się też w mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej tworzymy podcasty. Razem z Muzeum II Wojny Światowej przygotowaliśmy cykl audycji w języku angielskim o słynnych bitwach w historii świata. Pierwsza z nich poświęcona była obronie Westerplatte w 1939 roku. W ten sposób staramy się docierać do całego społeczeństwa, ale przede wszystkim ludzi młodych" - zaznaczył.

Przypomniał, że w ubiegłym roku Radio Gdańsk zrealizowało projekt #Pamięć, w ramach którego upamiętniono ofiary Zbrodni Katyńskiej i tragedii smoleńskiej, nawiązano do 40. rocznicy Sierpnia '80, wydarzeń z grudnia 1970 roku. W ramach cyklu zorganizowano szereg inicjatyw m.in. koncerty, wydarzenia artystyczne, przygotowano audycje radiowe, cykl reportaży.

Dodał, że dziennikarze rozgłośni są bardzo dobrze przygotowani do tego, aby mówić o historii w sposób ambitny. "W naszej radiowej drużynie jest duża grupa osób, która pasjonuje się tematyką historyczną, są w tej dziedzinie specjalistami i są znani w środowisku historycznym. Dzięki temu mogą wykorzystywać swoje kontakty, docierać do materiałów i łączyć swoje kompetencje z narzędziami, które daje współczesne radio" - zauważył prezes Radia Gdańska.

