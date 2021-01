Agora nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK ws. Eurozet

Zarząd Agory nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK, zakazującą jej przejęcia kontroli nad spółką Eurozet - poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka Agora. Zapowiedziała, że podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w tej sprawie.

W czwartek prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez giełdową Agorę. Według Urzędu, w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych - ogłosił UOKiK. W ocenie urzędu, w wyniku koncentracji dwie wiodące grupy radiowe - Eurozet i RMF FM - posiadałyby łącznie ok. 70-proc. udział w rynku.

"Spółka powzięła ze strony internetowej uokik.gov.pl informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (+Prezes UOKiK+) decyzji o zakazie dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. Spółka nie zgadza się merytorycznie z decyzją Prezesa UOKiK. Zdaniem Spółki została ona wydana z naruszeniem przepisów antymonopolowych oraz postępowania administracyjnego" - podała Agora.

"Dodatkowo, nie uwzględnia ona materiału dowodowego, w szczególności przedstawionych przez Spółkę analiz ekonomicznych. W związku z tym Agora podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w tej sprawie. Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna i Spółka skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia" - zapowiedziała spółka.

Jak przypomniał urząd antymonopolowy, Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową, a jej główne stacje to TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio. Z kolei Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe - główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET, a także sprzedaje czas reklamowy oraz zarządza serwisami internetowymi.

Działalność obu grup kapitałowych pokrywa się przede wszystkim w zakresie nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego oraz pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu - ogłosił UOKiK.

"Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet" - oświadczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak dodał, w wyniku koncentracji doszłoby do "nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych".

Urząd wskazał, że w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. Na niektórych rynkach lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu kształtowałby się na poziomie nawet 80-100 proc.

UOKiK przypomniał, że podczas postępowania Agora złożyła propozycję warunków zaradczych, jednak - w ocenie Urzędu - ich przyjęcie nie zapobiegłoby ograniczeniu konkurencji wynikającemu z koncentracji.