Agora pod kreską. Przychody są niższe o niemal połowę

Grupa Agora w pierwszych miesiącach 2020 roku intensywnie rozwijała obszar cyfrowy. Dzięki przyspieszeniu procesów cyfryzacyjnych wzrosły zarówno liczba subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM, jak i łączny poziom przychodów Grupy z cyfry – poinformowała spółka. Trwała też dalsza rozbudowa kanałów cyfrowych DOOH w obszarze reklamy zewnętrznej. Wyniki finansowe poprawiły działalność internetowa i prasowa Agory.

Dyscyplina kosztowa

Reklamowe odbicie

Jednocześnie Agora ponownie odnotowała wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl systematycznie rośnie - na koniec marca 2021 r. sięgnęła ponad 258 tys., co oznacza wzrost o ponad 9 proc. w stosunku rocznym. Nieustannie zwiększa się też udział wszystkich wpływów cyfrowych dziennika, czyli obejmujących także sprzedaż usług reklamowych, co z kolei - wraz z działaniami optymalizacyjnymi w obszarze prasy tradycyjnej - pozwala poprawiać wynik całego segmentu Prasa.Zwiększyły się przychody z tytułu sprzedaży dostępu do cyfrowych treści Radia TOK FM i tokfm.pl. Liczba subskrypcji Premium TOK FM na koniec I kw. 2021 r. była wyższa o 16 proc. i wyniosła 25,7 tys.Grupa radiowa Agory korzysta w tym obszarze z pozytywnych trendów związanych nie tylko z coraz powszechniejszymi płatnościami za treści premium, ale też ze wzrostem rynku podcastowego w Polsce, który jest w gronie najszybciej rozwijających się na świecie. Zasięg miesięczny podcastów w Polsce, według danych uzyskanych w badaniu Tandem Media z 2020 r., wyniósł już 31 proc., co oznacza, że audycji dostępnych na życzenie w sieci słucha prawie co trzeci internauta.W pozostałych kategoriach przychodowych firma odnotowała w I kw. 2021 r. niższe wpływy.Działanie w ścisłej dyscyplinie kosztowej, blokada działalności kinowej i filmowej, a także efekty wprowadzonych dotychczas przez zarząd inicjatyw oszczędnościowych przyniosły Agorze w I kw. 2021 r. kolejny spadek wydatków, tym razem o ponad 110 mln zł.Koszty operacyjne netto grupy zmniejszyły się o prawie 37 proc. i wyniosły 195,5 mln zł. Ich ograniczenie nastąpiło we wszystkich biznesach firmy. W związku z zamknięciem sieci kin Helios, największy spadek kosztów operacyjnych miał miejsce w segmencie filmu i książki.Grupa zaznacza, że na porównywalność danych wpływ miały ubiegłoroczne koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmentach internet oraz film i książka w łącznej kwocie 21,4 mln zł oraz zysk ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 6,7 mln zł. W okresie styczeń-marzec 2021 r. grupa nie zanotowała istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym.Ostatecznie w I kw. 2021 r. grupa Agora odnotowała stratę na poziomie EBITDA w wysokości 8,1 mln zł, a strata na poziomie EBIT wyniosła 49,5 mln zł. Strata netto stanowiła 59,4 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej - 56,3 mln zł.I kw. 2021 r. przyniósł pierwsze sygnały odbudowy rynku reklamowego, choć wzrost wydatków na reklamę nastąpił jedynie w internecie – podała spółka. Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce w okresie styczeń-marzec br. wyniosła około 2,2 mld zł i była wyższa o 1,5 proc. niż przed rokiem. Firma prognozuje, że w całym 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o od 4 proc. do 7 proc. w porównaniu z 2020 r.Od 21 maja 2021 r. możliwe jest funkcjonowanie kin w Polsce, a wznowienie działalności restauracji zaplanowane jest na 28 maja. Zespół spółki Helios podjął decyzję o uruchomieniu swoich obiektów w tym przyspieszonym do pierwotnego planu terminie.- 21 maja tuż po północy otwartych zostało 50 kin sieci w całym kraju. Ich widzowie, którzy w badaniu Heliosa z marca br. w zdecydowanej większości zadeklarowali chęć powrotu do chodzenia do kina równie często jak przed pandemią (odpowiedź 92 proc. ankietowanych), mogą liczyć na ciekawy repertuar. Na premierę czeka bowiem wiele polskich i zagranicznych filmów. W pierwszych tygodniach działalności na ekranach kin Helios będzie można zobaczyć m.in. filmy dla dzieci i młodzieży „Cruella”, „Tom&Jerry”, „Krudowie 2”, „Psy i Koty 3”, „Mortal Kombat”, a także komedię romantyczną „Druga połowa” oraz Oskarowe tytuły: „Nomadland” i „Ojciec” - informuje zarząd Agory.