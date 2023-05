Agora silniejsza po połączeniu z Eurozetem. Kina robią wynik

Grupa Agora w I kwartale 2023 r. odnotowała wzrost przychodów niemal we wszystkich swoich biznesach. Zdecydowały o tym zwłaszcza rosnące wpływy reklamowe i z działalności kin Helios, a także konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od marca 2023 roku.

Jak podkreślił zarząd spółki, mimo zwiększenia kosztów, wynikającego również z konsolidacji i z uwarunkowań gospodarczych, Grupa Agora zauważalnie poprawiła swoje rezultaty operacyjne, dwukrotnie zwiększając zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji), a jednocześnie osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 35 mln zł.

Efekt połączenia Agory i Eurozetu będzie w pełni zauważalny za kilka miesięcy

– Początek 2023 roku był bardzo dobry dla Agory. Istotnie zwiększyliśmy przychody, wykorzystując niezłą koniunkturę na rynku reklamy i frekwencji kinowej. Wyniki 1. kwartału tego roku sygnalizują też, jak duże znaczenie miało dołączenie Eurozetu do Grupy Agora, choć nie widać jeszcze pełnych efektów tej inwestycji. Zobaczymy je w kolejnych miesiącach - przekonuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 295,8 mln zł, rosnąc o niemal 17 proc. w stosunku do tych odnotowanych przed rokiem. To głównie efekt powrotu kin do pełnej skali działalności, a także konsolidacji z grupą Eurozet prowadzonej od 1 marca tego roku.

Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów prawie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza wpływów z działalności kinowej i reklamy.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o prawie 19 proc. rdr. do 124,3 mln zł. Najbardziej przyczynił się do tego wzrost wpływów z reklamy radiowej w segmencie Radio, po dołączeniu grupy Eurozet sięgający ponad 88 proc. Przychody z tej kategorii były wyższe też w reklamie zewnętrznej i w kinach.

Ludzie wrócili do kin. Pieniądze zostają też w kasach gastronomii

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o przeszło 31 proc. do 62,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o ponad 51 proc. do 33,9 mln zł. W I kw. 2023 r. w kinach Helios sprzedano 2,9 mln biletów – o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Na całym polskim rynku liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie wyniosła blisko 12,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 23 proc rdr.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w I kw. 2023 r. wzrosły o ponad 9 proc. do 300,8 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach poza internetem.

- Istotny wpływ na poziom kosztów grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi – w tym podwyżkami cen i inflacją, miała konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od 1 marca 2023 r – podała spółka.

