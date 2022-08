Agora ze stratą w drugim kwartale 2022 roku

Strata netto Agory w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 16 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej. Biznes internetowy grupy wypracował w drugim kwartale przychody na poziomie 42,9 mln zł (spadek o 20,8 proc.), z kolei zysk operacyjny zmniejszył się o 51,6 proc. do 4,4 mln zł.

Strata operacyjna w pierwszych trzech miesiącach tego roku sięgnęła 11,8 mln zł wobec 27,6 mln zł straty rok wcześniej.

EBITDA sięgnęła 26,1 mln zł wobec 14,7 mln zł rok wcześniej.

Natomiast przychody Agory wzrosły o 29,7 proc. do 261,8 mln zł.

Segment "Film i książka" zanotował w pierwszym kwartale wzrost przychodów o 103 proc. do 95,6 mln zł. Największy wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku w tym obszarze odnotowała działalność kinowa. Wpływy ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wyniosły w drugim kwartale 2022 r. 39,1 mln zł, co oznacza wzrost o 137 proc.

Strata operacyjna segmentu zmniejszyła się do 6,2 mln zł z 21,6 mln zł. Od 1 marca 2022 roku limity sprzedaży biletów do kin zostały zniesione.

Działalność prasowa Agory w pierwszym kwartale zwiększyła sprzedaż o 8,3 proc. do 53,7 ml zł. Segment zanotował 0,4 mln zł zysku operacyjnego wobec 4,7 mln zł rok wcześniej.

Przychody cyfrowe dziennika, czyli ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej oraz reklamy cyfrowej sięgnęły 17,6 mln zł.

To według Agory, zwłaszcza rezultat wyższych przychodów z subskrypcji treści Wyborcza.pl, które wzrosły o 10,2 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku. Liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej na koniec czerwca 2022 roku wyniosła blisko 296 tys., co oznacza wzrost o 14,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

W segmencie reklamy zewnętrznej przychody wzrosły o 46,5 proc. do 46,6 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął w tym okresie 6,8 mln zł wobec 2,5 mln zł straty przed rokiem

Działalność radiowa przyniosła grupie 1,9 mln zł zysku operacyjnego wobec 1 mln zł zysku przed rokiem. Przychody wzrosły o 19,6 proc. 27,5 do mln zł. Stacje muzyczne Grupy Agora (Rock Radio, Radio Złote Przeboje oraz Radio Pogoda) zwiększyły w drugim kwartale tego roku udział w słuchalności o 0,2 pkt. proc. do 4,4 proc. A radio informacyjne TOK FM zwiększyło udział o 0,1 pkt. proc. do 3 proc.

