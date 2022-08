AGRO TUW: od 1 września rusza sprzedaż polis ubezpieczeń rolnych

Od 1 września Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych AGRO TUW rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych, dotowanych z budżetu państwa - poinformowała PAP spółka.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych i ich mieszanek (ziarno); rzepak i rzepik, wykę ozimą, groch ozimy (nasiona); warzywa ozime (podziemne części roślin); drzewa i krzewy owocowe, nasadzenia truskawek (nasadzenia). W tym roku oferta została rozszerzona także o Pakiet Przymrozki chroniący owoce drzew i krzewów owocowych od przymrozków.

Ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa będą dostępne na poczcie i w wielu multiagencjach ubezpieczeniowych: m.in. CUK Ubezpieczenia, DCU, Tanio i Wygodnie, Polisa Expert, Ubezpieczenia od A do Z, Superpolisa czy Unilink.

Jak wskazała spółka, w tym roku jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rusza wcześniej niż do tej pory, już pierwszego września. W związku ze zwiększeniem dopłat budżetowych do ubezpieczenia upraw, większa jest dostępność polis uprawowych w AGRO TUW. Ponadto w tym sezonie Towarzystwo uruchomi także wyłączną sieć sprzedaży ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń upraw rolnych za pośrednictwem agenta Green Lab.

"Od lat systematycznie rozszerzamy sieć sprzedaży polis uprawowych, tak aby stały się one jak najbardziej dostępne dla rolników. Można powiedzieć, że ubezpieczenia upraw z AGRO TUW obecnie są na wyciągnięcie ręki, bo do listy punktów, gdzie do tej pory można było podpisać umowę, doszły nowe multiagencje, a także pośrednicy naszego agenta wyłącznego tj. Green Lab, A dzięki współpracy z Grupą Poczty Polskiej sieć sprzedaży AGRO TUW pokrywa cały kraj " - podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes Towarzystwa Daniel Zahorenko.

Przypomniał, że rolnik może sfinansować część składki z dopłat bezpośrednich poprzez cesję. Resztę dopłaca (do 65 proc.) budżet państwa.

Możliwość złożenia wniosku o cesję jest dostępna do końca września br.

Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach: Pakiet zima podstawowy - obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; Pakiet zima - obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny; Pakiet zima klimat - zawierający powyższe ryzyka i chroniący także przed skutkami suszy; Pakiet Przymrozki - dedykowany dla owoców drzew i krzewów.

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (AGRO TUW) to polska firma ubezpieczeniowa. Od lutego 2022 r. jej właścicielem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Firma oferuje ubezpieczenia: komunikacyjne, domów i mieszkań, rolne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.

