AHK Polska: konkurs o polsko-niemiecką nagrodę gospodarczą

Po raz drugi Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) ogłosiła konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną polko-niemiecką nagrodę gospodarczą - poinformowała Izba. Dodano, że na pięciu finalistów można oddać swój głos on-line.

AHK Polska wyjaśniła, że wyłonieni finaliści to firmy, które w kontekście polsko-niemieckiego biznesu w szczególny sposób wyróżniają się innowacyjnością, osiągnęły spektakularny sukces biznesowy, bądź dały impuls do rozwoju regionu, w którym działają. Firmy te zaprezentują swoje osiągnięcia podczas gali 25-lecia Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która odbędzie się 12 października w Warszawie.

Jak wyjaśniono, o wejście do finału konkursu ubiegało się 31 firm, a jury nominowało do ostatniego etapu pięć z nich: Anmet (firma zajmuje się recyklingiem metali oraz recyklingiem tworzyw kompozytowych, w szczególności śmigieł turbin wiatrowych); GROWmatica (firma o zasięgu ogólnoeuropejskim wspierająca międzynarodową ekspansję i współpracę firm z branży IT); Kirchhoff Polska (będąca częścią firmy Kirchhoff Automotive, globalnego dostawcy dla koncernów samochodowych); Metroplan (firma doradztwa techniczno-projektowego); Spyrosoft Solutions (firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania wbudowanego).

Jak wyjaśniono, głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej https://ahk.pl/pl/glosowanie, a zwycięzca zostanie wyłoniony głosami jury oraz w drodze głosowania online i głosowania uczestników wydarzeń AHK Polska.

Zwycięska firma otrzyma m.in. kampanię wizerunkową kierowaną na wzrost świadomości marki oraz roczne bezpłatne członkostwo w AHK.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada swoje biura w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

